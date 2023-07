“Me comí una salchipapa”: así luce, nueve años después, el niño del meme

escuchar

Del niño de 12 años de edad, que con el torso desnudo, un pantalón que lo cubría desde la mitad de su abdomen y que se hizo famoso por un video que se viralizó con el nombre de “me comí una salchipapa”, quedan solo algunos rasgos.

Ese niño, nacido en Villanueva, Guajira, es ahora un hombre hecho y derecho, de 21 años de edad, que es creador de contenidos y cantante de vallenato.

Pero Laureano José Muñoz Pinedo sigue siendo recordado por el gracioso video con el cual, en el 2014, contó su experiencia al comerse una salchipapa en la calle junto a su hermano. La canción a ritmo de vallenato, obviamente, de Muñoz fue furor en internet y de esta se derivaron memes, parodias e imitaciones.

El video que lo convirtió en meme viral

Muñoz, quien en su perfil de la red social Instagram tiene el nombre de @mellofantastico, narró en su canción que en un puesto de comidas rápidas compraron con su hermano una salchipapa que les costó caro y no les alcanzó para la gaseosa, por lo cual debieron comérsela así.

”Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”, dijo Muñoz en su canción.

Laureano Muñoz es también cantante de vallenato Foto: Instagram @mellofantastico

En una nota de la revista VEA, este joven nacido en La Guajira, recordó los momentos de fama que vivió gracias a ese video y ese corto verso. Él rememoró que el video tuvo gran cantidad de “Me gusta”, generó muchos comentarios en las redes sociales y prácticamente le dio la vuelta al mundo.

“Eran las 18:30 cuando mi papá nos dio a mi hermano y a mí un poco de dinero para cenar. Nos dimos un paseo por la calle y vimos un puesto de comida rápida donde vendían salchipapas. Como teníamos mucha hambre, pedimos las más grandes y no nos alcanzó para la gaseosa”. Así relató Muñoz al diario El Pilón en ese momento.

Muñoz añadió: “Me volví famoso de un momento a otro, ya no puedo salir a la calle como lo hacía antes, sin camisa o a pies descalzos. Los famosos no salen así, sino bien cambiados porque no falta el que llega a dejar para la gaseosa o tomarse la foto”.

En su cuenta de Instagram, Muñoz tiene más de 5 mil seguidores y, además, se describe como un “cantante vallenato por pasión”. El influencer incursionó por la política y en el 2021 fue aspirante al Concejo Municipal de Juventud de su tierra natal.

El Tiempo (Colombia)