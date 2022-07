Medicina del sueño: cuáles son los indicadores que delatan un mal descanso

Aunque con el tiempo el ser humano se fue adaptando a un mal descanso, sobreviviendo a base de cafeína, siestas e inclusive repitiendo una y otra vez que “no hay tiempo para dormir”, hay especialistas como el médico Pablo Ferrero que trabajan a diario para compartir la información que ayuda a revertir este estresante escenario.

“Hay tres indicadores que demuestran que las personas no están durmiendo correctamente. El primero es que tengan que utilizar cafeína para sobrellevar su rutina; el segundo, es que no vean la posibilidad de arrancar el día sin utilizar el despertador; y el tercero es que tengan que dormir alguna que otra siesta para llegar con toda la energía suficiente a la noche”, compartió Ferrero en “Viví Saludable”, el espacio que se creó desde Jumbo para brindarle a la sociedad la posibilidad de acceder a productos saludables, propuestas acordes a sus necesidades y requerimientos y contenidos de especialistas, de forma de colaborar en la mejora de la calidad de vida y bienestar que buscan.

A pesar de que la mayoría de los seres humanos sostenemos estos hábitos hace tiempo, siempre está la posibilidad de modificarlos. “El mal sueño trae estrés y el estrés trae mal sueño. A mí me gusta pensarlo así: cuando uno se sienta a comer no se pone el despertador para levantarse e irse, le da al cuerpo la comida que necesita y, recién ahí, se retira. Entonces… ¿por qué hacemos todo lo contrario al descansar? Estamos tratando dos necesidades básicas de una manera totalmente distinta. Es muy poca la gente que puede estar durmiendo poco y no estar pagándolo con calidad de vida”, comentó Ferrero.

Mejorar el descanso desde la alimentación

Así como hay alimentos que no se recomiendan si se quiere revertir la forma de descansar (picantes o una ingesta excesiva de cualquier tipo de comida), hay algunos que sí pueden jugar a nuestro favor como lo son las cerezas, la leche tibia (tiene melatonina, una hormona que influye directamente en el buen dormir) y frutos secos (como nueces y almendras). También es efectiva la incorporación de cáscara de banana hervida, algunas verduras (como, por ejemplo, la lechuga y la quinoa).

Por otro lado, hay mitos que no son del todo ciertos. “Antes se creía que el consumo de carne podría generar pesadillas, pero no es cierto. Tiene que ver con la cantidad y con lo pesado que es un alimento. Por ejemplo, si se hace tarde, es mejor cenar una ensalada o un plato de pastas pequeño antes que comer un lechón e irse a dormir inmediatamente. Además, es clave esperar entre 3 a 5 horas post comidas”, explicó Ferrero.

Descanso y entrenamiento

Las personas tienen gustos y costumbres diferentes. Mientras que algunos son fanáticos del entrenamiento matutino y disfrutan de estar en movimiento con la energía que contagia la aparición del sol; también están los que prefieren hacer actividad física durante la tarde/noche para descargar la energía que generaron durante el día e irse a dormir con una sonrisa.

Ahora bien, ¿cuál sería el momento ideal si se quiere contribuir a un buen descanso? Para Ferrero, el cuerpo entiende que se debe descansar una vez que haya bajado el sol. Por este motivo, la baja de la temperatura es un indicador de que es momento de dormir. Ahora bien, a raíz de esta situación, no es recomendable entrenar minutos antes de descansar porque la temperatura del cuerpo se encontrará elevada y costará bastante más. A este consejo hay que sumarle que después de poner el cuerpo en movimiento la persona queda super activa y lo que menos podrá hacer es descansar.

Descanso y estaciones

Con la llegada de las bajas temperaturas, son varios los que detectan las ganas de quedarse durante más tiempo en la cama. Según Pablo Ferrero, hay dos razones por las que ocurre esto. En primer lugar, tiene que ver con que la temperatura es más baja y es el primer indicador de que es momento de dormir (se entiende que bajó el sol); y, en segundo lugar, hay menos horas de luz. De todas formas, Ferrero pone énfasis en que estos beneficios pueden entorpecerse al colocar la calefacción y, de este modo, aumentar la temperatura del ambiente en el que va a transcurrir el descanso.

Todos los hábitos que están repercutiendo de forma negativa en la calidad de vida de las personas se pueden revertir si se cuenta con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Lo importante es tener consciencia sobre el propio cuerpo y las señales que esté va brindando en los distintos momentos de la vida. Desde “Viví Saludable” no solo ponen a disposición los productos que permitirán construir esos cambios que tanto cuestan, sino que también facilitan el acceso a profesionales que, después de varios años de estudio e investigación, traducen el conocimiento en soluciones y de esta forma, se acompaña a quienes desean una mejora en su calidad de vida, aclarando asimismo, que cada persona debe estar acompañada por su especialista médico de confianza para que estas modificaciones resulten más sencillas y amigables.

