Meghan. En detalle, su demanda a los tabloides por noticias "falsas y ofensivas"

La duquesa dijo ¡basta! Hace unas semanas contamos que, con el apoyo incondicional del príncipe Harry, Meghan pasó a la ofensiva y llevó su lucha contra los tabloides a Tribunales. Ahora el portal Byline Investigates accedió a la demanda que Meghan presentó contra el conglomerado de medios Associated Newspapers, donde refuta una por una las informaciones publicadas mayormente en Daily Mail y Mail on Sunday. Son quince páginas que ponen en evidencia cuáles fueron las publicaciones que más le dolieron a la duquesa.

. La carta que escribió a su padre:

La duquesa asegura que fue editada y el Daily Mail omitió partes fundamentales, que cambian por completo su contenido. Por eso considera que la presentación del material fue "intencionalmente engañoso y deshonesto".

. La salud de Thomas Markle:

Publicaron que Meghan "no se preocupó por su padre" antes de la boda. Dice el escrito: "La demandante tiene una larga historia en cuidar el bienestar de su padre y tratar de encontrar soluciones a cualquier problema de salud. Proporcionó un amplio apoyo financiero para él. Su padre no la llamó por teléfono para explicarle que no iba a asistir a su boda. Ella se había acercado a él antes de la boda y buscó protegerlo, así como asegurarse de que él pudiera asistir".

. Frogmore Cottage:

El costo de refacción de su hogar marital fue uno de los puntos en discusión. Se aseguró que el dinero ("2,4 millones de libras", publicaron) salía del tesoro público. Sostienen los abogados de Meghan que la renovación "fue financiada por Su Majestad la Reina, como parte de su obligación y responsabilidad de mantener o renovar edificios de importancia histórica". Y, a continuación, enumera una lista de "amenities" que, según estos medios, los duques de Sussex habían incorporado en la ampliación, publicando incluso su valor, pero que nunca existieron. Ejemplo: una bañera de cobre (6500 dólares), equipo de insonorización para bloquear el ruido de aviones (600 mil dólares), estudio de yoga, invernadero, cancha de tenis, un ala nueva de la casa para albergar a Doria Ragland, madre de Meghan.

. El baby shower de Archie:

Aquí hay tres puntos que la ofendieron. Primero, su costo: se dijo que gastó 300 mil dólares. Aunque los abogados dicen que es "una mínima parte" de esa cifra. Segundo, publicaron que había excluido a su madre de la celebración, negando sus orígenes. "La madre de la demandante, por supuesto, fue invitada, y la demandante también ofreció comprar sus billetes de avión. Sin embargo, su madre no pudo asistir debido a compromisos laborales". Por ultimo, se publicó que ninguna de las invitadas tenía más de diez años de amistad con Meghan. "La fiesta fue organizada por una de sus mejores amigas de la universidad; los quince invitados que asistieron eran amigos cercanos e incluían amistades a largo plazo, algunas de las cuales habían existido durante más de veinte años", detalla el texto.

TÍTULOS INDIGNANTES

El escrito también recopila títulos que ofendieron a la duquesa.

. "La (casi) chica de Harry salió de Compton, el barrio de pandilleros donde vive su madre. Entonces. ¿vendrá a tomar el té?".

En referencia al origen de Meghan, citando el barrio de Compton y relacionando la zona con los crímenes y pandillas callejeras. Los abogados responden que no sólo la duquesa de Sussex no es originaria de Compton, sino que la publicación estereotipa a esta comunidad".

. "Cómo la ayudante australiana de Meghan Markle, Samantha Cohen, se convirtió en la segunda ayudante en escapar de la 'duquesa difícil'".

"La Sra. Cohen, quien fue un miembro muy respetado y dedicado del personal de Su Majestad la Reina durante dieciséis años, eligió personalmente trabajar para la demandante. Lejos de abandonarla, la Sra. Cohen incluso extendió un año antes de tomar su jubilación, ya que quería seguir ayudando al duque y a la duquesa con su oficina", sostienen los abogados.

. "¿Cómo el aperitivo favorito de Meghan -la palta- está alimentando los abusos de los derechos humanos, la sequía y el asesinato?".

"La sugerencia de que, al gustarle la palta, está alimentando o apoyando estos sucesos extremos, y por lo tanto es falsa su 'campaña por la igualdad racial y el empoderamiento femenino', es nuevamente tan absurda como ofensiva", dice el escrito.