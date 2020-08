La duquesa de Sussex suele evitar hablar de política pero, con las elecciones estadounidenses cada vez más cerca, hizo un llamado explícito a sus seguidores Crédito: Mirror

Meghan Markle suele evitar los comentarios sobre cuestiones vinculadas al mundo de la política. Sin embargo, en las últimas horas, la esposa del príncipe Harry hizo algunas de las declaraciones más comprometidas desde que es una figura pública.

Es que si bien la duquesa de Sussex no contó a qué candidato votará en las próximas elecciones de Estados Unidos, sí habló de la importancia de la participación cívica en el proceso electoral. "Cuando pienso en votar y por qué esto es tan excepcionalmente importante para todos nosotros, lo plantearía como: votamos para honrar a quienes vinieron antes que nosotros y para proteger a quienes vendrán después de nosotros", dijo a la revista People, luego de terminado el evento When All Women Vote #CouchParty.

"Porque de eso se trata la comunidad. Y de eso se trata específicamente esta elección. Creo que solo faltan 75 días para el día de las elecciones. Está muy cerca y, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer", añadió.

Ya instalada en la costa oeste estadounidense con Harry y Archie, Meghan participó de un evento sobre igualdad de género y dio un mensaje de empoderamiento frente a los próximas elecciones Crédito: Instagram

Markle, de 39 años, agregó: "Todos sabemos lo que está en juego este año. Lo sé. Y todos ustedes ciertamente lo saben si están aquí, en este divertido evento: están todos igual de movilizados y con la misma energía para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos".

Además, se refirió al aniversario de la 19ª Enmienda, que otorgó a las mujeres blancas estadounidenses el derecho al voto. "Esta semana estamos reconociendo el centenario de la 19ª Enmienda, que por supuesto otorgó a las mujeres el derecho al voto, pero no a todas las mujeres", apuntó. "Y específicamente no a las mujeres de color. Aunque tardaron décadas más en obtenerlo, incluso hoy vemos a tantas mujeres en diferentes comunidades, que están marginadas, todavía luchando para que ese derecho se haga realidad. Simplemente no está bien", sumó.

Por último, hizo un llamado explícito a participar activamente de las elecciones. "Vale la pena pelear esta pelea y todos tenemos que estar ahí afuera movilizándonos. En esta coyuntura, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Si eres complaciente, eres cómplice. Podemos marcar la diferencia en esta elección. Y haremos la diferencia en esta elección".