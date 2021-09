Morena Rial reveló que sabe quién es su madre biológica y le dedicó un duro mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Morena Rial quiso conversar con sus seguidores y abrió el cuadro de diálogo para que le hagan preguntas. En este ida y vuelta con sus fans, la joven contó aspectos desconocidos de su maternidad y de su relación con Francesco Benicio, el hijo que tiene junto con su ex pareja, Facundo Ambrosioni.

Morena respondió preguntas mientras se recupera de varias cirugías estéticas a las que se sometió. Una de las interrogantes que contestó estaba referida a si había planeado tener a su bebé que hoy tiene dos años y medio. Muy sincera en su respuesta, la joven escribió: “No, no, chicos. Fran no fue planeado pero es aceptado con mucho amor, es el amor de mi vida. Pero no estaba en nuestros planes en ese momento”.

Morena Rial se sometió a varias cirugías estéticas y contó todos los detalles en las redes sociales Instagram: @moreerial

Luego quiso extenderse sobre este punto: “Fran nació el 27 de marzo y yo tenía 20 años (cumplo el 8 de febrero) y quedé embarazada a los 19, de chiquita”. Para concluir con el tema de su maternidad, Morena reveló: “A Fran lo tuve por cesárea porque la verdad iba a ser por parto normal pero no aguantaba más la panza y el dolor de espalda, así que le pedí al médico básicamente que tengamos una cesárea urgente”.

El ida y vuelta en Instagram luego se transformó en un diálogo fluido con sus seguidores en el que habló sobre diferentes temas, entre ellos, la búsqueda que comenzó para conocer a su familia biológica. “¿Nunca se te dio por conocerlos?”, quiso saber una seguidora. “Me preguntan bastante seguido, cuando tenga más data les contaré”, manifestó Morena.

Pero luego aclaró: “Por ahora sé que tengo más hermanos biológicos y, bueno, sé quién es mi madre… Todavía no la conozco”. Para profundizar más en su respuesta, la joven se terminó sincerando con sus fans: “No es algo que me cambie la vida tener más hermanos o a mi mamá biológica, la verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó”.

LA NACION