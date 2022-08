Mostró cómo es un día en su arriesgado trabajo y dejó sin palabras a todos en TikTok

Loaf Bread es un trabajador que arriesga su vida diariamente. Y es que su historia se volvió viral cuando contó que se dedica a mezclar y transportar productos químicos explosivos, pero lejos de hacerlo con las debidas medidas de seguridad, lo realiza sin ningún tipo de protección.

En su cuenta de TikTok, Loaf mostró los distintos trabajos que consigue gracias a la plataforma Indeed, una bolsa online de empleo: “He sido cobrador de facturas y técnico de un taller de coches en la misma semana”, relató.

Aunque lo último que se viralizó lo tiene en un empleo insólito: “Tengo que dejar de buscar trabajo en esta red social. ¿Por qué estoy trabajando mezclando químicos, poniendo pastillas y mezclando proteína en polvo con esto y aquello?”, se lamentó en el clip donde muestra el lugar donde lleva a cabo sus tareas y donde se lo puede ver cubierto de un polvo blanco, solo con una gorra puesta.

Sus seguidores, al notar la poca seguridad que tenía el hombre, le preguntaron si la empresa le brindaba algún tipo de máscara. Ofuscado, realizó otro video en donde se mostró usándola, pero con el cuerpo totalmente expuesto al polvo. “No sirve de absolutamente nada”, se quejó.

“Me contrataron por mensaje de texto y solo he visto a mi supervisor una vez”, explicó en relación a la actitud de sus superiores. Muchos usuarios le advirtieron que debía denunciar la situación ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, pero hasta el momento se desconoce si lo hizo, según consignó el sitio La Vanguardia.

Boris Peraza es un venezolano que reside en Miami, Florida, desde hace tiempo. A través de TikTok se dedica a hacer recomendaciones y compartir sus historias más divertidas, pero fue un polémico consejo que dio el que lo volvió viral.

“Aquí y en la China cuando alguien le pregunte para conseguir un trabajo ‘¿usted sabe hacer esto?’, usted si no sabe tiene que decir que sí... Así no sepa una m*rda usted va para Google o va para YouTube y averigua cómo es que se hace”, les recomendó a los usuarios.

En ese sentido, consideró que siempre “hay que echar pa’lante” y como ejemplo contó una anécdota que le pasó hace 15 años, cuando comenzó su carrera como entrenador personal. Peraza se certificó en la empresa de su esposa y desde entonces empezó a dar asesorías en Miami. Si bien creyó que preparándose como instructor tendría todo resuelto, nunca imaginó que un cliente le pediría hacer algo que él desconocía.

Su asesorado le solicitó nadar en el mar antes de comenzar con el entrenamiento de pesas personalizado y, a pesar de que él no sabía cómo hacerlo, lo aceptó y mostró su mejor disposición. Pero, ocurrió que no solo odiaba meterse al mar, sino que además temía que algún tiburón hiciera su aparición especial mientras él nadaba en Miami. “Había muchos reportes de ataques en la zona y él me decía ‘de algo hay que morirse’”, recordó entre risas.