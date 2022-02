Una mujer fue increpada en el colectivo por viajar sin el barbijo puesto y despertó la furia entre los pasajeros que iban con ella. El hecho sucedió en Concordia, Entre Ríos, donde la señora cuyo nombre no trascendió se negó a usar el tapabocas dentro de la unidad, pese a ser todavía obligatorio en el transporte público, argumentando su accionar con una fila de papeles con presuntas leyes y derechos expedidos por las autoridades nacionales.

“En el micro sin barbijo”, escribieron sobre las imágenes desde la cuenta FM Vida Concordia, que publicó el material en TikTok. “Estas son las leyes nacionales”, señaló en el video la mujer a un policía que se subió a la unidad para intentar conciliar y que la pasajera accediera a ponerse el barbijo. Sin embargo, la molestia de los pasajeros comenzó a florecer junto con su desesperación por querer llegar a destino. “Y esta es la denuncia que hice en la policía”, siguió la apuntada por todos con los documentos en la mano para que el oficial los verificara.

“Hasta que la señora no se ponga el barbijo no seguimos”, indicó en el fondo el conductor de la unidad ante el pedido de la gente de avanzar. Esto no le cayó bien a los pasajeros que se mostraron indignados por la situación. “Qué ganas de hacernos perder el tiempo”, dijeron mientras la señora seguía hablando con el oficial sobre su tajante decisión.

Escándalo en un colectivo: iba sin barbijo y fue increpada por los pasajeros

“[Aquí] se respetan mis derechos y nadie me va a hacer bajar”, se le escuchó decir a la señora, que alegó tener las pruebas contundentes para no portar barbijo en el transporte público. “Estos documentos tienen que estar pegados [en la entrada del micro] para información de todos. Estas son leyes nacionales e internacionales y están por encima de las normas [provinciales]. Yo tengo [derecho] a movilizarme así. Mi derecho natural está contemplado en estas leyes…”, argumentó después con firmeza.

La indignación de la gente

Los pasajeros, que en principio se dedicaron a escucharla, comenzaron a molestarse por el tiempo que estaban perdiendo mientras el policía controlaba la situación. “No se cuida ella ni cuida a los demás”; “Bueno, pero si no quiere usar, bájese. Bajate, nos estás haciendo perder el tiempo. Si no nos respetás a nosotros, respetá a los demás”; “¿No la podés hacer bajar?”; “Si ella se quiere contagiar, que se contagie”; “¡Delvolvele los 48 pesos!”, “¡Es una loca!”, gritaron las personas a bordo del colectivo, visiblemente furiosas por lo sucedido.

La furia de los pasajeros por la decisión de una mujer de no usar barbijo Captura de video

En el final de las imágenes, se vio al policía dirigiénsose hacia el conductor para intentar encontrar una solución ante el pedido de la mujer para que le devuelvan el pasaje.

El uso del barbijo en espacios cerrados

Desde el viernes 1 de octubre y por una medida dispuesta por el Ministerio de Salud, el uso del barbijo “no es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano”. No obstante, sí lo sigue siendo “en lugares cerrados” como “aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos”. Esta medida, según aclararon las autoridades nacionales en su momento, “estará sujeta a la decisión de implementarla de cada jurisdicción, en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes”.

De esta manera, extendieron que el uso del tapabocas no será obligatorio al aire libre siempre y cuando “se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran numerosas personas”, pero sí en situaciones de “aglomeración de personas”. “En espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de Covid-19 disminuye considerablemente”, indicaron y agregaron que los gobernadores provinciales pueden adherir o no a la normativa en función de la situación epidemiológica y la circulación de variantes en cada una de las jurisdicciones.

El objetivo del uso del barbijo es prevenir los contagios de la enfermedad que azota al mundo desde 2020, por lo que su correcta utilización aminora el riesgo de transmisión mediante “la emisión de partículas aéreas”.