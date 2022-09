Mostró en TikTok su salida al cine low cost y dividió opiniones entre sus seguidores: “Tacaño al extremo”

Junto con el precio de las entradas, comprar pochoclos y bebidas adentro del kiosco del cine cuesta una verdadera fortuna. Por eso, muchos deciden pasar golosinas pequeñas dentro de sus bolsos o mochilas para que nadie les diga nada. Sin embargo, otros, lejos de disimular, deciden emprender un verdadero picnic dentro de la sala. Es lo que sucedió en un cine en Colombia.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Hana Villa. Son ella y su novio los que llevaron todos los ingredientes al cine para hacerse unos sándwiches durante la película.

El momento en el que la pareja se prepara unos sándwiches adentro del cine

En el video, primero se ve la sala con las luces todavía encendidas y luego se ve al muchacho con una bolsa de pan lactal intentando abrir un paquete de jamón, mientras que otro de queso descansa en el apoyabrazos del asiento junto con la mayonesa.

El divertido clip lleva más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios con numerosas opiniones acerca del comportamiento de la pareja que, enseguida, se convirtió en objeto de polémica.

Muchos se refirieron a lo caras que están las cosas en general. “Ante la crisis, nuevas ideas”, escribió uno, y otro señaló: “Muy buena idea. ¡Además que se pasan en los cines con los precios de las palomitas, refrescos y demás golosinas!”.

No faltaron los críticos que le reprocharon ser un tacaño por no comprar nada en el kiosco del cine: “Es un nuevo episodio de tacaños extremos”, bromearon.

También dijo presente la discusión acerca de llevar o no comida al cine. “Solo se llevan productos similares a los que vende el cine, no puedes llevar comida”, escribió uno acerca de las reglas de los establecimientos en Colombia. “La cuestión es infringir las reglas”, agregó otro. Pero desde otro lado surgieron los defensores de la causa que aseguraron que no estaba prohibido: “No rompió ninguna regla, se puede llevar comida de fuera a los cines”.

La mayoría aplaudió la idea, pero aclararon que ellos hubieran llevado los sándwiches ya armados desde sus casas. Finalmente, a estos comentarios, la usuaria Hana Villa respondió diciendo que había sido una idea de último momento.

Una empleada de cine muestra las cosas más absurdas que se encuentra en la sala al terminar una película

A esta empleada de limpieza del cine le podría haber tocado levantar la bolsa de pan lactal vacío de la pareja anterior –en el caso de que hubieran sido unos mugrientos-. Eso no habría sido algo interesante pero sí, al menos, curioso. Es que una joven, identificada bajo el usuario @ochoastep, se hizo viral mostrando los curiosos objetos que los clientes pierden o se dejan olvidados en el suelo o en las butacas de la sala después de terminada cada película.

En el clip, que hasta el momento lleva más de dos millones de reproducciones, la joven va recogiendo las cosas valiosas que encuentra como si fueran verdaderos tesoros: anillos, comida, juguetes, mamaderas y también hasta dinero.

En sus jornadas laborales, la joven se ha encontrado con numerosos y curiosos objetos olvidados o perdidos

“Encontré diez pesos. Es lo bueno, que luego también te encuentras dinero detrás de los asientos o abajo. Desde un peso, veinte pesos, cincuenta y también he llegado a encontrar quinientos pesos varias veces”, cuenta en el video que dura aproximadamente un minuto.

Debido al éxito de la primera publicación, la joven ha subido a las redes otro nuevo clip en el que muestra más cosas como una gorra de Superman, chocolates sin abrir e incluso una persona dormida sobre varios asientos mientras terminaban los créditos de la película.

Entre las miles de reacciones que han recibido los dos videos, se destaca el deseo de trabajar limpiando un cine: “Ahora quiero trabajar limpiando salas de cine”, “De casualidad, ¿no dan trabajo?”, y “Gracias por darme ganas de trabajar en un cine”, sintetizan algunos de los miles de comentarios al respecto.

Sin embargo, la joven ha recibido duras críticas por guardarse algunos de los objetos encontrados. En este sentido, ella ha explicado que las llaves, las carteras y los celulares se dejan en tesorería por si alguien los viene a reclamar, pero en el caso de todas las otras cosas, ella se las puede quedar porque, según dijo, es imposible encontrar a sus dueños.