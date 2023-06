Mostró la decisión que tomó tras separarse de su pareja y causó polémica: “No construyan en lo de sus suegros”

escuchar

En TikTok, se volvió viral el video de un joven y su impulsiva decisión. Luego de que su novia lo dejó, decidió destruir la casa que se había construido en el terreno de sus suegros. La grabación generó mucha polémica en la plataforma y durante algunas horas fue eliminada por el usuario, aunque luego se volvió a publicar. Más allá de toda la discusión, todo pareció tratarse de una broma.

Dentro del universo de las redes sociales, todos los días se observan contenidos que llegan a ser virales. Entre todo lo que se publica en las distintas plataformas, algunas imágenes y comentarios logran trascender y destacarse por sobre el resto.

En general, hay algunas fórmulas o características que funcionan y se repiten entre las publicaciones que no pasan desapercibidas. Por lo general, el sentimiento de indignación sirve para que muchos usuarios presten atención e interactúen con ese contenido. Ya sean reales o no, las anécdotas o historias que enojan consiguen generar debate y polémica en la plataforma.

Esto fue lo que ocurrió con el video de un joven peruano, que en su cuenta de TikTok @.jano055 contó la visceral reacción que tuvo tras el final de la relación con quien era su novia. El video dura solamente unos segundos y mostró de espalda a un hombre subido a una escalera. Según se aprecia por el contexto, quien apareció en imágenes estaba en el proceso de derribar con una maza una pared.

Un joven destruyó la casa que había construido junto a la de sus suegros

El movimiento de la cámara también dejó ver una enorme cantidad de escombros. La polémica se ubicó en el texto que incluyó el usuario sobre la publicación, donde supuestamente explicó que rompía la casa que construyó junto a la de sus suegros, luego de terminar la relación con su novia.

“Me dejaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”, reza el texto que generó polémica y mucha difusión a la grabación. Mientras se observan las imágenes con la mencionada leyenda, de fondo se escucha la frase “esto lo hago para divertirme”, parte de la letra de la “Session 49″ de Bizarrap en la que participó Residente.

Publicado hace unos días, el contenido ya superó las 4.000.000 reproducciones y acumuló más de 166.000 likes. En primera instancia y como suele pasar con los posteos que generan indignación, hubo muchos comentarios. Por un lado, estuvieron los usuarios que se lo tomaron como algo gracioso y apoyaron al autor del video, mientras que la mayoría criticó el accionar.

Curiosamente, el usuario decidió eliminar el video temporalmente de su perfil. Horas después, volvió a estar publicado, pero sin ningún comentario y además con la restricción para que nadie pueda dejar un nuevo mensaje.

Se separó de su novia, destruyó la casa que había construido y generó polémica Captura

Más allá de la indignación de muchos, es posible que el texto se haya tratado de una broma. La grabación parece corresponder a la refacción profunda de una casa. Dado el contenido anterior del usuario en su perfil, lo que puede haber sucedido es que tomó las imágenes y les agregó ese texto arriba para buscar la indignación de otros usuarios.

