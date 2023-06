Dormía en la oficina para solventar su emprendimiento y montó un negocio millonario

escuchar

El trasfondo de un exitoso negocio de fragancias tiene un largo historial de sacrificios por parte de su fundadora, una joven australiana de 33 años. En la lucha por hacer realidad la empresa de sus sueños, se vio obligada a dormir en una pequeña oficina de la fábrica donde trabajaba por largas jornadas de hasta 18 horas diarias para producir sus velas perfumadas. Años después consiguió la fama internacional en Europa y Asia.

Hannah Drury es el nombre de la mujer que ha logrado convertir su idea de fragancias para el hogar en un imperio llamado Peppermint Grove Fragrances, que vende más de 100 mil productos cada mes. Una década después de comenzar a trabajar en su negocio, su compañía está valorada en 40 millones de dólares, según relató en el medio news.com.au.

Actualmente Hannah Drury tiene 33 años, está casada y espera a su primer hijo @hanjdrury / Instagram

Aunque ahora ya comienza a ver el fruto de sus esfuerzos, el compromiso de Hannah con su compañía todavía le exige algunos sacrificios. “No he puesto un pie ‘fuera de la oficina’, por ejemplo... Si me voy de vacaciones, mi trabajo viene conmigo. Aun así, estoy increíblemente agradecida. Es el éxito de todo mi equipo, cada miembro del personal, cada cliente y cada proveedor. Todos los que han creído en las marcas desde el principio hasta ahora”, contó al sitio de noticias.

Para hacer realidad su idea de negocio, Drury tuvo que renunciar a su trabajo como especialista en marketing en Sídney e invertir cada centavo de sus ahorros en los primeros pasos de su proyecto, que surgió durante un viaje a Hong Kong. Con las cuentas al límite, la emprendedora contó que en algún momento no podía pagar por un lugar para vivir.

Por nueve meses tuvo que usar un colchón inflable para dormir en el mismo sitio donde trabajaba en hacer realidad su sueño. “El negocio demandaba largas horas y francamente no podía permitirme alojamiento, así que realmente era la opción más viable en ese momento”, relató.

“El trabajo es un estilo de vida”

En la actualidad, Peppermint Grove cuenta con miles de puntos de venta en 15 países, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Corea, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Sus productos se elaboran en tres fábricas. Además, desde 2018, comercializan productos de cuidado personal con una segunda marca de lujo llamada Moss St. Fragrances. “Es realmente sorprendente pensar en dónde comenzó todo y dónde estamos ahora”, admitió la emprendedora.

Hannah Drury comparte recomendaciones para los emprendedores que quieren perseguir sus sueños hanjdrury / Instagram

“Tenemos nuestro propio perfumista y fabricamos nuestras propias fragancias, ceras y mechas con nuestra cadena de suministro desde Europa y Asia. Esto significa que podemos hacer los productos como queremos y no como dicta el mercado”, detalló Drury en la entrevista con el medio citado. “Estamos en constante evolución y trabajamos para ampliar nuestra oferta de productos. Desarrollamos cientos al año y siempre creamos fragancias nuevas y emocionantes”, declaró.

La exitosa empresaria australiana también compartió algunos consejos para otras personas que estén pensando en emprender un negocio: “Si no está seguro de algo, acérquese y pida consejo o pida una segunda opinión, pero asegúrese siempre de seguir su instinto y recorrer el camino”. A pesar de su éxito, ella no baja los brazos y trabaja incansablemente en hacer crecer su negocio; “Para mí, mi trabajo es una ‘elección de estilo de vida’: es agotador, pero lo amo. Cuando alcanzo una meta, muevo los límites... no es difícil, pero es mucho trabajo. La consistencia es clave”.

LA NACION