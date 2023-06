Es estadounidense, visitó la Argentina y descubrió cinco costumbres “chocantes”

escuchar

La cultura de cada país marca la idiosincrasia del mismo. Con distintas costumbres y usos del lenguaje, las personas de cada nación llevan consigo una marca registrada que los distingue. Al llegar turistas a la Argentina, varios de ellos se ven sorprendidos con costumbres, modismos y las formas de sociabilizar.

En TikTok, una red social que se volvió furor en el último tiempo por mostrar las historias de los turistas, un hombre, oriundo de los Estados Unidos, explicó las cinco costumbres del país con las cuales, todavía, no se familiarizó.

Llamado Zac Morris, este norteamericano explicó mediante un video, donde incluyó una sobreactuación de algunas circunstancias, qué cinco actividades no comprende del país. La primera de ellas, al enumerarlas, fue el bidet. Al girar la canilla respectiva del agua caliente o fría, este hombre se encontró con que la presión del chorro era tan fuerte que le servía más para lavarse la cara que para el uso elemental.

Un hombre estadounidense contó qué cinco costumbres le sorprenden de Argentina

Otro de los puntos que abordó fue caminar por la calle y pisar una baldosa floja, una situación común -y fatal- que sucede en los días de lluvia con la acumulación de agua que hay por debajo. Al toparse con una de ellas, el estadounidense mostró su indignación al mojarse su pantalón.

En un plano más verbal y comunicativo, Zac recreó una conversación con una persona, quien se encuentra sentada al lado de él y atiende un llamado de su celular. Al querer dialogar con la otra persona, este utiliza la palabra “negro”, en un término asociado al cariño que se le tiene al prójimo. El contrapunto que establece el tiktoker es que en su país, esa forma de expresarse está vinculada estrictamente a la discriminación.

Al ir relatando diferentes situaciones de la vida cotidiana, el creador del contenido puntualizó en el hábito argentino de tomar café sentado, algo que para él le sonó confuso. “En mi país no hay tiempo para eso”, aseguró sobre la cultura estadounidense de no brindarle un rato de su día a saborear esta infusión.

Un estadounidense explicó qué costumbres le resultan chocante de Argentina

Por último, no dejó pasar la oportunidad de criticar el constante tráfico de autos y colectivos que existe en la Ciudad de Buenos Aires a punto tal de tener que esperar un tiempo para poder cruzar la calle. Con un gesto de desesperación y cansancio, Zac mostró una secuencia de autos que circulaban por una calle sin que él pueda seguir su camino.

Con un fuerte impacto en su red social, este video llegó a un millón de reproducciones y dejó muchos comentarios de las personas que interactuaron con este contenido: “El bidet es lo más. No sé cómo hace el resto del mundo para vivir sin el”; “El café no lo vemos como una necesidad fisiológica de tomar, sino como una actividad recreativa para disfrutar”; “Hasta a mí me molesta cruzar la calle y pisar las baldosas flojas” y “Siempre hay tiempo para sentarse a tomar un café”, fueron las menciones más destacadas.

