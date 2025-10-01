Movistar Arena eleva el estándar: un nuevo sistema de sonido L-Acoustics para una experiencia auditiva inigualable

El venue más importante de la región vuelve a marcar tendencia con una propuesta sonora que transforma la manera de vivir un show. La incorporación del sistema L-Acoustics, junto con consolas de última generación, garantiza que cada espectador disfrute del mejor sonido en cualquier sector del estadio.

Una experiencia que se escucha distinta

El 28 de agosto comenzó a operar un nuevo sistema de sonido L-Acoustics que redefine la experiencia auditiva en el Movistar Arena. Más sofisticado y completo, logra una distribución más uniforme del sonido en todo el estadio. De este modo se asegura el mismo nivel de excelencia en sonido tanto en el campo como en las plateas, palcos y áreas VIP.

“En 2025 nos hemos enfocado en mejorar la infraestructura técnica que ofrecemos a los productores. En el caso del sistema de audio, no solo incorporamos más parlantes sino que hemos optimizado la ubicación de los mismos y sumado nuevos amplificadores y controladores. Todo esto permite mejorar la distribución del sonido en todo el estadio y ofrecer la misma experiencia auditiva en cada lugar del Arena. No se trata de que se escuche más fuerte, se trata de que se escuche mejor”, afirma Gabriel Dantur, Gerente General del Movistar Arena.

Nuevo sistema de sonido del Movistar Arena

Un desafío técnico en un espacio que nunca se detiene

La puesta a punto fue posible gracias al trabajo conjunto entre Movistar Arena, EXOSOUND y L-Acoustics, y supuso un gran reto: diseñar el proyecto, traer el equipamiento desde Francia e instalarlo en apenas cuatro días, en un venue en actividad permanente.

“Para EXOSOUND fue la culminación de un proceso que comenzó con el diseño sonoro. Había que contemplar los requerimientos de producciones nacionales e internacionales y al mismo tiempo garantizar que cada rincón del Arena alcanzara un nivel homogéneo. El poco tiempo disponible en un espacio que nunca se detiene fue el mayor desafío, pero logramos cumplirlo con éxito gracias a un trabajo mancomunado entre todos los equipos”, explica Julio Levinsonas, Director Comercial de EXOSOUND.

Un sonido superior en cada rincón

El nuevo sistema refuerza el audio en plateas altas, bajo balcones, suites, Puma Lounge y Club Casino. Así, cada espacio cuenta con un sonido dedicado, logrando una experiencia uniforme e inmersiva para todo el público.

“Tal vez el cambio más notorio que va a encontrar el público es que no importa en qué lugar esté sentado: todos los espacios del Movistar Arena hoy tienen una calidad sonora superior. La experiencia es homogénea, dedicada y de nivel internacional”, destaca Levinsonas.

Además, el formato digital y las redundancias técnicas aseguran continuidad total: ningún show se detiene.

Siempre a la vanguardia del entretenimiento en vivo

Desde su apertura, el Movistar Arena se propuso elevar la experiencia de los espectáculos en Argentina. Este nuevo sistema confirma ese compromiso: ofrecer siempre una propuesta superadora.

“El Arena apunta permanentemente a estar a la vanguardia. Con este sistema damos un paso más en el camino de garantizar una experiencia internacional en cada show”, resume Dantur.

Con esta innovación, Movistar Arena reafirma su misión de que la música se viva en su máxima expresión: con el mejor sonido, en cualquier butaca, en cada show.

________________________________________________________

