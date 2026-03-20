Murió Michel Rolland, el reconocido enólogo francés que adoptó la Argentina como su segunda casa

Este viernes murió a los 78 años Michel Rolland, el reconocido enólogo francés que tenía un viñedo en la provincia de Mendoza. La noticia la confirmó en las últimas horas la Bodega Rolland.

“Michel nos dejó hoy a causa de un infarto fulminante. Aún estaba lleno de energía, proyectos, planes de viaje. Puede ser que su corazón se vio abrumado por esa vida ajetreada que tanto amaba, por sus 55 años de arduo trabajo, sus viajes a todas la latitudes del mundo, su lado pasional y su vida de bon vivant”, indicó la bodega ubicada en el departamento de Tunuyán, a través de las redes sociales.

Y agrega: “A él le hubiera gustado irse rápidamente, sin sufrimiento, sin secuelas; es la última sorpresa que nos dio: partir como una estrella fugaz. Que cada uno lo recuerde por su ingenio, su risa, sus arrebatos, a veces fugaces, su generosidad, su talento, su tenacidad para trabajar; fue un pionero en su profesión”.

“Amaba la vida, vivió varias con mucho entusiasmo. Amaba y se entusiasmaba por tantas cosas que compartía con el prójimo y su familia: cacería, golf, gastronomía, degustaciones, viajes y correr por el mundo. Qué vida magnífica vivió, como una aventura. Extrañaremos su entusiasmo y energía contagiosa, como su amor y su generosidad”, cierra Bodega Rolland.

Michel Rolland Gentileza

Rolland eligió la Argentina como su segundo hogar hace casi 40 años.

Su familia paterna era dueña de viñedos en Pomerol, región francesa conocida por la calidad de su merlot. Allí trabajaban su padre, su abuelo y su bisabuelo, de quienes aprendió las cuestiones básicas de elaboración. Cuando tuvo que elegir una carrera, decidió continuar con el legado familiar formándose como enólogo en Burdeos (Francia).

Rolland se convirtió así en uno de los flying winemakers más relevantes de la escena mundial. Esta forma de hacer vino implica que el enólogo trabaje en varias bodegas al mismo tiempo y que, en la mayoría de los casos, estén ubicadas en distintos puntos del mapa. Trabajó en varios países, entre ellos China, India, Marruecos y Portugal.

Su desembarco en la Argentina fue en 1988, de la mano del bodeguero Arnaldo Etchart, que lo convocó a la ciudad de Cafayate, Salta, para que lo asesorara. Allí elaboraron juntos el primer vino considerado premium del país. Con el paso de los años, también entablaron una amistad y se asociaron para inaugurar en 1999 la bodega Yacochuya.

Poco después de su llegada comenzó a buscar un terruño para elaborar sus propios vinos. Así fue como llegó a Valle de Uco, Mendoza, lugar donde encontró las condiciones ideales para asentar su proyecto. Fundó Clos de los Siete, en 1999.

Bodega de Michel Rolland Gentileza

Noticia en desarrollo