Se adelanta el otoño: inestable y lluvioso, qué dice el último informe del SMN para el arranque de la nueva estación

El otoño comenzó este viernes 20 de marzo en la Argentina con la llegada del equinoccio, un evento astronómico que marcó el final del verano y dio paso a una etapa caracterizada por temperaturas más templadas y cambios progresivos en el paisaje. Pese a que su llegada se estima el 21 de marzo, la fecha varía cada año por la órbita terrestre.

Durante esta jornada, se produce un fenómeno particular: el día y la noche tienen prácticamente la misma duración. Este equilibrio en la cantidad de horas de luz y oscuridad ocurre porque los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador, lo que señala el inicio formal de la nueva estación en el hemisferio sur.

Pronostico del tiempo

A qué hora comienza el otoño en la Argentina

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 tiene lugar el viernes 20 de marzo a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). A partir de ese momento, el verano quedará atrás y comenzará un período de transición hacia condiciones más frescas.

Esta estación se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno. En ese intervalo, se espera una disminución gradual de las temperaturas, junto con días cada vez más cortos y noches más largas.

Esta estación se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno Foto: Pexels

Qué es el equinoccio y por qué ocurre

El equinoccio es uno de los dos momentos del año —junto con el de primavera— en los que el Sol se ubica directamente sobre el ecuador terrestre. Este posicionamiento genera que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz solar, lo que se traduce en jornadas con cerca de 12 horas de día y 12 de noche.

El término proviene del latín y significa “noche igual”, en referencia a esta particularidad. Además, durante el equinoccio, la línea que divide la luz y la oscuridad en el planeta atraviesa los polos, lo que refuerza ese equilibrio en la iluminación.

Equinoccio de otoño OAN - OAN

Cómo estará el tiempo en el inicio de la estación

El comienzo del otoño no implica un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, sino una transición progresiva. En los primeros días, todavía pueden registrarse temperaturas elevadas en distintas regiones del país, propias del cierre del verano.

20 MAR I ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟧 60-80 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 15-60 mm con ráfagas ≥ 80 km/h

🧊 Granizo



🌧️ #Lluvia

🟨10-30 mm



❄️ #Nevada

🟨15-30 cm ➡️ pic.twitter.com/wjmPm3wIDm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 20, 2026

Con el correr de las semanas, se prevé un descenso paulatino de las marcas térmicas, mayor variabilidad climática y la aparición de mañanas y noches más frescas. También comienzan a hacerse más frecuentes algunos fenómenos típicos de la estación, como nieblas o jornadas con amplitud térmica más marcada.