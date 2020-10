Los 80 de Nacha Guevara. En fotos, su increíble transformación

El sábado 3 celebró ocho décadas y le agradeció a su público tanto amor con un poema de la cantante y compositora francesa Barbara. Fuente: HOLA

Se dice y se ha dicho tanto de ella. Que es la mujer sin tiempo, que domina el arte de reinventarse, que es perfeccionista y autoexigente, brava y corajuda, pero, sobre todo, que es una de las máximas artistas nacionales. El pasado sábado 3, Nacha Guevara cumplió 80 y sorprendió con un poema de la cantante francesa Barbara. "Este es el regalo que les quiero hacer yo", dijo mirando a cámara en un video que subió a Instagram, donde tiene 338 mil seguidores. "Tal vez nunca les dije que todo lo que sé de ustedes lo he aprendido, que cuando no vienen a verme su sitio está vacío. Que todo lo que hago si no están pierde sentido. Por eso, cuando al final de la avenida cruce el puente y haga el raconto de tantas idas y venidas, sabré que ustedes fueron el amor más permanente de mi vida", fue uno de los fragmentos que leyó con voz serena y pausada.

Nacha se casó tres veces y con cada uno de sus maridos tuvo un hijo. Sus hijos, a su vez, le dieron siete nietos y una bisnieta. "No soy una abuela tradicional, pero sí me siento cómoda", dice. Fuente: HOLA

La artista con sus tres hijos, Ariel del Mastro, Gastón Briski y Juan Pablo Favero. Fuente: HOLA

Una foto junto a su madre, Clotilde Badalucco, tomada del especial emitido en ¡HOLA! TV. Fuente: HOLA

MILES DE NACHAS

Actriz, cantante, bailarina (estudió en el Teatro Colón) y directora teatral, Clotilde Acosta -tal como figura en su documento- nació en Mar del Plata y desde los tiempos del Di Tella dejó claro que lo suyo es la vanguardia y que su compromiso con el arte es permanente. Crítica en su modo de ver la realidad, se exilió dos veces. Con tres hijos a cuestas y el corazón partido, recorrió México, Venezuela, Brasil y España, Cuba y Estados Unidos, siempre soñando con volver a casa. En 1993 debutó en ATC con Me gusta ser mujer, un ciclo donde enseñaba desde los beneficios de la meditación -por entonces llevaba más de una década practicándola-hasta a hacer afirmaciones frente al espejo. También es la que brilló con el provocativo Heavy-Tango (con minifalda y un novio joven y guitarrista, Micky Ronsini, sobre el escenario), en musicales inolvidables como Eva, el gran musical argentino, o Tita, una vida en tiempo de tango; la que hoy disfruta de la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli y hasta la que se arrimó a la política (en 2009 dimitió a los pocos días de ser electa diputada por el Frente para la Victoria).

A los 28, se presentó en el Teatro Payró con un espectáculo experimental de canciones, "Nacha de noche", que marcó un gran hito en su carrera. Después vino "Anastasia querida". Fuente: HOLA - Crédito: Estudio Luisita

Nacha estudió danzas clásicas y actuación en el Teatro Colón. También canto. En sus inicios, además, fue modelo. Fuente: HOLA - Crédito: Estudio Luisita

En 2012, posó en traje de baño para la tapa de ¡HOLA! en Mar del Plata, la ciudad que la vio nacer. Fanática de la medicina ayurvédica y vegetariana, adora las pizzas. Sus desayunos incluyen lassi, tostadas con ghee y agave y frutas frescas. Fuente: HOLA

DE AMORES Y NIETOS

Nacha se casó tres veces y con cada uno de sus maridos tuvo un hijo. El primero fue el periodista Anteo del Mastro, con quien fue madre de Ariel (iluminador y director teatral). Le siguió Norman Briski, con quien tuvo a Gastón (sonidista). El último fue Alberto Favero, responsable de los arreglos de su repertorio -incluso la acompañó en vivo en la dirección orquestal y el piano en diferentes espectáculos-, con quien tuvo a Juan Pablo (coach, especializado en psicología ligada al deporte). Sus hijos, a su vez, le dieron siete nietos y una bisnieta. "No soy una abuela tradicional, pero sí me siento cómoda. Tengo una familia desparramada por el mundo y por Argentina, así que la relación con mis nietos y con mi bisnieta no es cotidiana. Tengo nietos divinos, muy diferentes unos de otros, todos cariñosos y buenas personas", le contó a ¡HOLA! en 2012, en una espectacular producción de tapa donde, con 71 años, impactó con sus curvas en traje de baño. A Nacha le gusta hablar de la resistencia de las palmeras, que tienen la capacidad de moverse de un lado al otro, sin quebrarse ni perder su eje.

La multifacética artista hoy se luce como jurado en el popular ciclo "Cantando por un sueño". Fuente: HOLA - Crédito: Jorge Luengo / Laflia

A la hora de trabajar, el tailleur de pantalón es una de sus marcas registradas. Fuente: HOLA - Crédito: Jorge Luengo / Laflia

Original a la hora de vestirse, Nacha, que tiene tres hijos, siete nietos y una bisnieta, suele decir que su secreto es saber exactamente qué le queda bien y qué no, por eso jamás delega sus looks en nadie y se compra ella misma hasta el último accesorio. Fuente: HOLA - Crédito: Jorge Luengo / Laflia

