“Necesito un riñón”: un tuit le salvó la vida hace 13 años y hoy necesita un nuevo trasplante

Durante años, Chris Strouth sufrió de una grave enfermedad renal. Con diálisis y medicación, logró contener la dolencia hasta el año 2009 cuando sus médicos le explicaron que necesitaba urgente un trasplante de riñón. En una época en la que Twitter no tenía la masividad que tiene en la actualidad, el músico, de 53 años, oriundo de Minnesota, Estados Unidos, escribió en su perfil de la red social para comentarle a sus pocos seguidores que estaba buscando un donante.

“Mier... necesito un riñón”, escribió en aquel entonces. Para su sorpresa, ese año aparecieron 19 personas que se ofrecieron a hacer una prueba de compatibilidad para ver si ellos podían ser los donantes. “Antes de que supieran mi tipo de sangre, las personas ofrecían su riñón y hacían toda la investigación”, le contó a LADBible en ese momento. El cariño era sorprendente pero todavía no había aparecido un donante compatible.

El tuit original con el que Chris Strouth consiguió su primer trasplante

Así fue como llegó a su vida Scott Pakudaitis, un hombre de 56 años con el que nunca se había visto. Apenas había compartido algunos mensajes a través de Twitter debido a su gusto musical compartido, pero no más que eso. “Scott fue mi donante. Es un gran ejemplo, realmente no nos conocíamos. Nos conocíamos lo suficiente como para saludarnos, pero eso fue todo”, se sinceró Chris.

“Siempre lo admiré como artista, es una persona talentosa y pensé: ‘Bueno, si tengo la oportunidad de ayudarlo, lo haré'. Si pudiera hacer algo que me resulte incómodo por un tiempo pero ayude a alguien durante muchos años, no veo por qué no hacerlo”, contó Scott en ese año. Finalmente se vieron, la operación fue exitosa y durante 13 años vivió una vida normal alejada de dolorosas diálisis, hospitales y medicación.

Chris junto a Scott; con el tiempo se volvieron amigos y quedaron en contacto tras la donación

Sin embargo, 2022 arrancó con malas noticias para Strouth. Nuevamente tiene que someterse a diálisis y por fallas en su riñón necesita un nuevo donante. No obstante, esta vez no serán necesarias las redes. Acorde a lo que trascendió por medios locales, Chris ya consiguió alguien que pueda darle su riñón y se trata de un primo lejano de su esposa. La similitud entre ambas situaciones es que esta vez también fueron las redes las que le permitieron entrar en contacto con su nuevo donante.

“Gracias a las redes ella se pudo mantener en contacto con él y saber de la compatibilidad. A pesar de mi pelo blanco, todavía soy bastante joven. Tengo la misma edad que Paul Rudd y siento que necesito una remera que diga eso”, bromeó el músico que aguarda su segunda cirugía de trasplante.