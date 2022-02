Recorre todos los días la misma estación de metro solo para escuchar la voz de su difunto esposo

“Mind the Gap, please”, se escucha en el altoparlante de las estaciones del metro londinense. Es 1960 y el aclamado actor Oswald Laurence disfruta de un café junto a su esposa Margaret tras haberle prestado su voz a la empresa para grabar el cálido aviso. En español la frase podría traducirse -no literalmente- como “cuidado con el hueco”, en referencia al espacio que existe entre la formación del subte y la estación. Conforme pasaron los años, la expresión se popularizó y se convirtió en el saludo habitual para los millones de usuarios del servicio.

Sin embargo, en 2007 la frase cambió de significado. Laurence murió en Gloucestershire a los 86 años y para Margaret McCollum, su esposa, la forma de mantenerse cerca del amor de su vida era el metro. Religiosamente bajaba todos los días, se sentaba en un banquito de la estación Embankment en la línea Northern Line y cerraba los ojos. Cuando el subte llegaba, por unos segundos sonaba el famoso Mind the Gap y esa fracción de tiempo tenía el perfume de los años compartidos.

La historia de Margaret y Oswald es conocida en el mundo entero

Sin embargo, el tiempo empezó a hacer su trabajo y conforme surgieron los avances tecnológicos en el transporte se decidió digitalizar la voz del metro y reemplazar a Oswald por un tono más neutral. Cuando Margaret llegó a su banco en Embankment se sintió devastada al no escuchar al amor de su vida en el altoparlante.

Con el dolor que eso le provocó, se acercó a las oficinas del metro para averiguar qué había pasado. Los empleados le contaron que en el nuevo sistema no podían reproducir la voz de Oswald pero que podían buscar la forma de grabarle un CD para que ella lo tuviera en su casa. No obstante, la historia empezó a correr por los andenes hasta llegar a oídos del director del subte. Conmovido por lo que le contaron, se propuso devolverle la sonrisa a Margaret.

Todos los días en la estación Embankment se sigue escuchando la voz de Oswald

“Nos conmovió mucho su historia, por lo que el personal localizó el registro y no solo realizaron una copia del anuncio para que ella pudiera tenerla sino que están trabajando para poder recuperarlo en la estación Embankment”, aseguró un portavoz de la empresa en aquel entonces.

En la actualidad casi todas las estaciones del metro de Londres tienen una voz neutral y digitalizada, a excepción de una. En Embankment, que todavía tiene a Maggie sentada en su banco, se lo escucha a él. “Mind the Gap, please; Mind the Gap, please”, dice Oswald. Ella mira y sonríe, el subte se va y ella sube las escaleras para ir a su casa. Se reencontró con él, una vez más como lo hizo durante tantos años.

La historia saltó a la fama en 2013 cuando el pedido de la mujer se hizo conocido y la empresa confirmó la reinstalación de la voz del actor en la mencionada estación, según consignó el sitio Rtbf.be.com Hoy, vuelve a conocerse y ser de lo más comentado del día luego de que el usuario @agustin_avenali le dedicara un hilo de Twitter a una historia de amor que prueba que ni el tiempo ni la distancia pueden cambiar el cariño.