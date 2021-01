Nicole Neumann reveló el apodo vegano que les puso a sus hijas

Es de público conocimiento que Nicole Neumann optó por el veganismo y es una férrea defensora de los derechos de los animales. Cuando tiene la posibilidad expresar su postura en contra del consumo de carne, sin dudarlo lo hace. Pero en esa oportunidad, fue más allá y reconoció cómo llamaba a sus hijas cuando estaba atravesando los embarazos.

En el programa Nosotros a la mañana (eltrece), se refirieron al reciente anuncio del embarazo de Pampita junto a Roberto García Moritán. En medio del debate, Karina Iavícoli, sacó el tema a colación y manifestó: “¿Viste que hay una manera en que los padres se refieren a la panza cuando están embarazados? No sé, Pipichi, Cocuchi, no sé, dije lo primero que se me vino a la cabeza”. En respuesta a esta declaración, Nicole Neumann confesó: “Yo le decía repollito”.

Ante la revelación, el conductor del programa, Joaquín Álvarez, sorprendido, le preguntó: “¿Repollito le decías?”, lo que desprendió las risas de los panelistas y los presentes en el magazine. Fue Gastón Marote quien remató el momento: “Porque es vegana le decía así”. No obstante, el episodio no finalizó ahí.

En el móvil posterior, la cámara tomó un primer plano de un asado, lo que desató el enojo de Nicole Neumann que, sin dudarlo, expresó: “La cagaron, veníamos bien”. Para aliviar la tensión en el estudio, Sandra Borghi intercedió, pero una vez más, se encontró con el rechazo de su compañera. “Bienvenidas nuevas pandemias, es un pobre animalito muerto, un bebé que se quedó sin mamá, o una mamá que se quedó sin bebé”, sentenció Neumann.

LA NACION