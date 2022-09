Los médicos le dijeron que era “perezosa” por dormir mucho y tiempo después recibió un diagnóstico devastador

Una joven acudió al médico porque se sentía muy cansada, pero los profesionales le dijeron que se debía a un estado de ánimo que presentan comúnmente las personas de su edad, inundadas de “pereza”. Sin embargo, tras la aparición de nuevos síntomas, volvió a ver a un especialista y recibió un diagnóstico inesperado que le cambió la vida.

Courtney Nettleton, ciudadana de Reino Unido de 20 años, comenzó a presentar signos “incontrolables” de cansancio extremo, por lo que acudió a su médico de confianza. “Dormía hasta 14 horas al día, pero me dijeron que se trataba de vagancia adolescente”, reveló. En las pruebas que le realizaron no vieron nada fuera de lo común y los médicos lo asociaron a la “pereza” propia de las personas de su edad y se fue de vuelta a casa. “Fue muy frustrante, porque en el fondo sabía que algo no iba bien en mí”, sostuvo.

La joven de 20 años se sentía cansada y le diagnosticaron cáncer de tiroides.

El cansancio no desaparecía y, de repente, advirtió que tenía un gran bulto en el cuello que crecía. Además, empezó a sentir dificultad para respirar, sofocos, inestabilidad y cambios de humor. Por todo esto, pidió una cita urgente con el especialista al día siguiente.

El médico le realizó una ecografía y una biopsia dos semanas después que confirmaron el temible diagnóstico: Courtney tenía cáncer de tiroides. Ahora utiliza su cuenta de TikTok para relatar el proceso de su enfermedad. “Es muy importante confiar en tu instinto y seguirlo. Tenés que defenderte cuando sabés que algo no va bien. Nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo”, consignó el diario británico The Sun.

“La preocupación de que se propague es constante”

El cáncer de tiroides se trata de una enfermedad poco frecuente, que afecta a la glándula. Hoy Nettleton se somete a dos tipos de tratamiento para vencerlo. El 22 de marzo los médicos le dijeron que el cáncer remitió, pero tres días después la llamaron para confirmarle que no era así. “Encontraron células cancerosas en los canales linfáticos y los vasos sanguíneos dentro de mi tiroides y necesitaba otra cirugía y radioterapia”, explicó.

La joven inició una campaña destinada a la ayuda de personas con cáncer de tiroides. Instagram: courtneynettleton

Deberán pasar varias semanas hasta que tenga los resultados de la cirugía. “La preocupación de que se pueda propagar a otros lugares es constante”, apuntó. La joven inició una campaña en la página web Go Fund Me para recaudar dinero que se destine a la investigación. Hasta el momento reunió casi 500 dólares.

“Fue un año muy duro para mí, para mi familia y para mis amigos. El apoyo que recibimos de McMillan y de Teenage Cancer Trust fue increíble y, dado que septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer de tiroides, quise hacer algo especial para crear conciencia”, remarcó.

Por último, se refirió al apoyo que recibió de su entorno: “La empresa para la que trabajo decidió ayudarme y pagó un salto en paracaídas patrocinado. Venceré mis dos mayores miedos, las alturas y volar, para recaudar dinero para las organizaciones. Los donativos se dividirán en partes iguales para que ambas puedan brindar a todo el mundo el apoyo que me dieron a mí”.