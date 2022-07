No pudo entrar a un restaurante, hizo una crítica lapidaria y recibió una respuesta que lo calló

Los usuarios suelen aprovechar las reseñas que tiene cada bar o restaurante en Google para revisar la puntuación del lugar, conocer la opinión de otros clientes, analizar los mejores platos del menú y así terminar de tomar la decisión de ir o no. Incluso, en muchas ocasiones sirve para volcar la propia experiencia, ya sea para felicitar o criticar al local gastronómico por su servicio.

En las últimas horas se viralizó el intercambio que tuvieron en la web un turista que no pudo entrar a un restaurante de Toledo, España, con el dueño del local. El hombre, llamado Luis Miguel Peñalver, explicó que quiso aprovechar su visita a la antigua ciudad cercana a Madrid, conocida por su mezcla de culturas, para ir a comer a un lugar que le había recomendado un amigo, La Cave, que con su estilo de taberna y sus porciones abundantes para compartir se ganó 4,3 estrellas tras un promedio de más de 1600 opiniones. Pero como no tenía reserva, no lo dejaron ingresar.

El reclamo del cliente al restaurante de Toledo (Foto: Captura de Google)

Indignado por la situación, Luis Miguel agarró su teléfono, buscó el restaurante en Google, lo calificó con una sola estrella (la calificación mínima) y se puso a redactar para que todo el mundo conozca su opinión. “Me he acercado, ya que estoy de viaje en Toledo, y un amigo me había recomendado este local”, explicó en la publicación que data de cinco meses atrás. “Y cuando llego me dicen: ‘¿Tienes reserva? ¿No? Pues entonces, nada’. Al parecer, sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre”, indicó el usuario.

“No sé cómo estará la comida allí, pero desde luego, el trato al cliente, fatal. Parece que van de sobrados”, opinó Peñalver y reclamó que al menos le hubiesen dado la oportunidad de aguardar a que algún cliente libere una mesa. “Me hubiesen dicho tiempo de espera estimado, pero directamente me han largado”, aseguró. Para rematar el posteo, dijo que no piensa volver a intentarlo. “Desde luego, ni aunque tuviese opción de volver, volvería. Hay que saber tratar a los clientes y también a los turistas”, sostuvo.

La aplaudida respuesta del propietario del local (Foto: Captura de Google)

Pese a que el local es muy popular y tiene una alta reputación entre los usuarios, Luis Miguel cosechó 17 likes en su duro comentario. Pero lo que nadie tenía previsto era que el propio dueño de La Cave se tome el trabajo de responderle. “Al parecer, si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted pueda sentarse”, escribió el propietario con altas dosis de ironía.

Para colmo, el dueño aumentó el tono de la respuesta y lo acusó de despreciar el trabajo de sus empleados. “Es increíble que, admitiendo abiertamente que ni siquiera has cruzado la puerta, ya te creas con derecho a despreciar el trabajo de mucha gente y que tu opinión sobre algo que no conoces pueda ser publicada”, argumentó el propietario del restaurante.

La Cave de Toledo, un restaurante al estilo taberna (Foto: Instagram @lacavetoledo)

Visiblemente enojado por la situación, el dueño del local cerró su respuesta con más sarcasmo: “En fin. Gracias por venir”, escribió. Y su argumento fue tan contundente que se viralizó a través de las redes sociales.