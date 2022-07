La estafa cada vez más común que sufren los restaurantes de Miami: de las pésimas reseñas a las amenazas

“Hemos dejado comentarios negativos sobre su establecimiento y en el futuro habrá más”, era la primera oración que aparecía en un correo electrónico que recibió la dueña de un restaurante en Miami. Pero no se trataba de la opinión furiosa de un comensal, como parecería en una primera lectura. La realidad era completamente distinta. Más allá de este mail, al revisar los comentarios de Google del lugar, el restaurante Boia De, del Pequeño Haití, evidenciaban algo desconcertante. La reputación de casi cinco estrellas que habían dejado los que aplaudían tanto el servicio como la comida distaba cada vez más de algunas opiniones más recientes que amenazaban con arruinar el perfil.

Para muchos, las mejores recomendaciones para encontrar restaurantes donde comer están en Internet. Algunos sitios como Trip Advisor o las opiniones de Google son primordiales para algunas personas que comprueban y aprenden de las experiencias de otros antes de tomar una decisión. En esta necesidad de los negocios, sobre todo en el sector gastronómico en el que son tan importantes las reseñas, algunos delincuentes encontraron su oportunidad: hacer comentarios negativos sin cesar hasta recibir una suma de dinero de los dueños a cambio de detener el bombardeo.

Esto ocurre en Miami. Luciana Giangrandi, la dueña de Boia De, verificaba su teléfono cuando vio la amenaza. “Nos disculpamos sinceramente por nuestras acciones, no quisiéramos perjudicar su negocio, pero no tenemos otra opción”, decía el correo electrónico en el caso que detalló El Nuevo Herald. También, los presuntos delincuentes aprovechaban para hacer la petición: “Envía una tarjeta de regalo de 75 dólares y lo dejaremos de hacer de inmediato”.

Las opiniones del Boia De, un restaurante en Miami Google

En ese momento, la dueña lo supo: “Nos están chantajeando”, le dijo de inmediato a su socio. Aunque este caso los afectó directamente, no fueron los únicos que sufrieron esta dinámica.

Según los reportes del medio citado, los restaurantes del país están bajo el asedio de estas personas que dejan las reseñas de una estrella en Google, incluso sin hacer más comentarios y luego piden las tarjetas de regalo.

Hace unas semanas, algunos restaurantes recibieron su primera estrella de la guía gastronómica Michelin y ahora son el blanco perfecto de estos delincuentes que tienen como objetivo estos lugares del más alto nivel, en un fenómeno se extiende a San Francisco y Nueva York.

Los correos electrónicos son casi iguales, hasta conservan ese tono de disculpa, como si no les quedara otra opción: “Le rogamos que nos envíe una tarjeta de regalo de Google Play por valor de 75 dólares”, señala una parte. Estas personas incluso son conciliadoras y hasta explican qué harán con el dinero: “Esperamos que la cantidad no sea crítica para usted. Luego de vender la tarjeta, podemos ganar 50 dólares, lo que son tres semanas de ingresos para una familia”.

En Boia De los ignoraron

Los dueños de Boia De no cedieron. Al principio, decidieron ignorar la situación, pero el tono subió cada vez más. “Seguiremos haciendo esto indefinidamente”, decía uno de los tantos correos. “¿Perder su negocio vale 75 dólares”, añadía otro más.

Las opiniones del Boia De en Miami Boia De/Instagram

Como otros de los propietarios afectados, los de Boia De intentaron contactar a Google e incluso obtuvieron la respuesta automática en la que señalaban que no se transgredía ninguna norma. No obstante, después un portavoz de Google Maps le dijo al New York Times que comenzó a eliminar las reseñas de una estrella.

Boia De

Un modus operandi peligroso para los restaurantes

Mientras que los restaurantes con estrella Michelin podrían tener impactos más leves, los de bajo perfil no. Su dependencia de las críticas positivas los obligaría a ceder para no cerrar sus puertas. Este es un nuevo obstáculo para estos lugares que recibieron un fuerte revés económico por la pandemia.