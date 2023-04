No tiene brazos, es chofer de Uber y reveló cuál es la pregunta que más le hacen los pasajeros

escuchar

Hace dos años John Rueda decidió sacar su automóvil para iniciarse como conductor en la plataforma Uber, alternativa que muchas personas eligieron frente a la falta de oportunidades laborales. La diferencia entre ellos y este hombre - que se volvió viral -es que este último conduce con los pies.

Rueda empezó a ser reconocido porque un usuario que tomó su servicio por la plataforma registró el recorrido hacia su destino y lo compartió en su cuenta de TikTok. Ahí se lo pudo ver conducir con los pies, pero siempre con prudencia, por las calles de Colombia.

(Captura video)

“Al principio me costó porque no tenía fuerza en las piernas, ni en los músculos y se me encogían los tendones, pero gracias a Dios pude superar todo y hoy en día manejo súper bien”, contó Rueda a la cadena Telemundo. “Siempre quedan sorprendidos al verme manejar sin brazos, es bastante curioso para ellos y cuando van a pagar en efectivo, también me preguntan ‘¿usted recibe el dinero con el pie?’”, agregó.

El chofer, además, manifiesta que su condición especial es el resultado de dos enfermedades que sufrió su madre cuando lo llevaba en el vientre: viruela y sarampión y por esto nació sin extremidades superiores.

Un hombre es chofer y se lleva la atención de todos (Captura video)

A pesar de haber sufrido malos tratos y burlas en su niñez, esto no fue impedimento para salir adelante en su vida, puesto que es ingeniero de sistemas, técnico en reparación de celulares y entre sus principales pasatiempos está la pintura al óleo.

No tiene brazos y es chofer

“Siento que su mensaje es claro, es un caso de superación, que uno no debe tener límites, si tienes una discapacidad eso no te frena, entonces es admirable”, expresó un pasajero que viajó con el chofer.

Jhon Rueda es un claro ejemplo de superación, pues a pesar de no tener sus brazos sacó el mayor provecho de esta situación, destacándose en su labor como conductor y como pintor, pasatiempo que le permitió participar en exposiciones fuera de Colombia.

*Por Luz Ángela Domínguez Coral

EL TIEMPO (GDA)