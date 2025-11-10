Noche de las Heladerías 2025: uno por uno, todos los locales adheridos

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) organiza la novena edición de la Noche de las Heladerías este jueves 13 de noviembre. El evento gastronómico contará con la participación de más de 500 comercios en todo el territorio nacional. La jornada se enmarca en la 41° Semana del Helado Artesanal, que comienza este lunes 10 de noviembre bajo el lema “El futuro es artesanal”.

Cuáles son los locales adheridos a la Noche de las Heladerías

Más de 500 heladerías artesanales de toda la Argentina se suman a la celebración. La lista incluye tanto grandes cadenas como establecimientos independientes. Para facilitar la búsqueda, Afadhaya publicará un “Mapa del Sabor” en su sitio web oficial con las direcciones detalladas por provincia y localidad.

El listado completo de las heladerías adheridas

CABA

Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763)

Altri Helados Flores (Avellaneda 2399)

Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379)

Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295)

Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)

Cadore (Corrientes 1695)

CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789)

CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598)

COLONIAL (Brandsen 1429)

Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)

EL PIAVE (Montes de Oca 1000)

Enzo Helados (Av. de los Incas 4334)

Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)

Heladería El Ciervo (Carhue 124)

Heladería Lucano (Alberti 536)

Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)

Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)

Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)

Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)

Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)

Helados Gaby’s (Baigorria 5284)

Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)

Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)

Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)

ICELAND (Nicaragua 6073)

La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)

La Veneciana (Migueletes 1093)

La Veneciana (Migueletes 1094)

Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)

Las Malvinas (Corrientes 5402)

Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)

Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521)

Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001)

MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú)

OCCO Helados (Av. Dorrego 1587)

OCCO Helados (Ortega y Gasset 1705)

OCCO Helados (Av. Olazábal 4558)

OCCO Helados (Montañeses 2908)

OCCO Helados (French 2695)

OCCO Helados (García del Río 3278)

PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)

PODIO (Corrientes 5602)

PODIO (Av. Rivadavia 3778)

PODIO (Austria 2289)

PODIO (Rivadavia 5902)

Pórtico (Echeverría 3218)

Riviera Helados (Balbín 2859)

Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)

Sandro Helados & Café (Arregui 6101)

Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195)

Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)

Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200)

Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105)

TIENTA (Rosario 262)

TIENTA (Av. Francisco Beiró 4449)

TIENTA (Serrano 1478)

TIENTA (Junín 1617)

TIENTA (Carlos H. Perette 733)

Tufic (Guatemala 4597)

Tufic (Juramento 1534)

VALENCE (Rodríguez Peña 1299)

Varese (Avenida Rivadavia 3502)

Varese (Juan Domingo Perón 3899 – Almagro)

Varese (Avenida Belgrano 2824)

Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788)

Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255)

Vía Giovanni (Av. Corrientes 902)

L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480)

Lemu Gelato (Av. San Martín 2765)

Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115)

Altri Helados Floresta (Lacarra 326)

La Veneziana (Neuquén 1275)

Marbet (Mario Bravo 1025)

Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604)

Free Shop (Irigoyen 702)

Martbet (Arce 886)

Catamarca

Cantegrill SRL (Intendente Lascano 2091, San Fernando del Valle)

Chaco

Dino (25 de Mayo 329, Resistencia)

Helados Polo Sur (Avenida Belgrano 378, Resistencia)

Polo Sur (Avenida Ávalos 564, Resistencia)

Chubut

Plaza Bitto Ice & Food (Calle Juana Sosa Toledo N° 530, Comodoro Rivadavia)

La Gelateria (Pellegrini 1172, Trelew)

Córdoba

Colombina Helados Artesanales (Avenida Quaranta 432, Etruria)

Heladomanía (General Paz 450, La Laguna)

Mousse Córdoba (Chacabuco 837, Córdoba)

SORBETTI (Av. Sarmiento, Salsipuedes)

Allegretto Heladería Boutique (José Checa s/n esquina 25 de Mayo, Villa de Las Rosas)

BARILATTE (Av. Colón 1425, Córdoba Capital)

La Merced (San Martín 66, Alta Gracia)

Skay Cremas Heladas (25 de Mayo 195, Marcos Juárez)

Casata Rosita Helados Artesanales (Ciriaco Ortiz 1530, Córdoba)

Corrientes

Fragolina Junín (Junín 1795, Corrientes)

Heladería Las Malvinas (Salta 1185, Bella Vista)

Entre Ríos

Heladería Bahillo (Morrogh Bernard 154, Gualeguaychú)

Helados Bahillo (San Martín 1100, Paraná)

Nereo Helados (Entre Ríos 900, Concordia)

Formosa

La Gelateria (Fortín Yunká 764, Formosa)

Gran Buenos Aires

Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg)

Antonio Helados y Café (Avenida Cazón 700, Tigre)

Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos)

ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro)

BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar)

Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda – Piñeyro)

CIWE (San José 785, San Miguel)

Provincia de Buenos Aires

Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata)

Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán)

Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar)

Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Jujuy

Heladería Pinguino (Belgrano 722, San Salvador de Jujuy)

Helapanna Helados (Urdininea 398, San Salvador de Jujuy)

Pingüino Garden (Lavalle 455, San Salvador de Jujuy)

La Pampa

Zapore (Mariano Moreno 537, Ingeniero Luiggi)

La Rioja

Las Malvinas SRL (Buenos Aires 257, La Rioja Capital)

Mendoza

Angelini (Padre Vázquez 217, Maipú)

COLONIAL (Av. Champagnat esquina Leloir, Lomas Plaza)

COLONIAL (Viamonte 3459, Chacras de Coria)

Heladería Anahí (San Martín 348, Malargüe)

Heladería COCO Alvear (Av. Alvear Oeste 750, General Alvear)

Ferruccio Soppelsa (San Martín Sur 450, Godoy Cruz)

Heladería Piré (Av. Alvear Oeste 498, General Alvear)

La Parrala (Colón 83, Godoy Cruz)

Roma Heladito & Coffee (Boulogne Sur Mer 698, San Martín)

Neuquén

Amaretto (Primeros Pobladores 176, Centenario)

Heladerías Piré (Diagonal Alvear 29, Neuquén Capital)

Provincia de Buenos Aires

Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata)

Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán)

Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar)

Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Río Negro

Frineve (Mariano Moreno 35, Cipolletti)

Salta

Los Díaz (España 1496, Salta Capital)

Rosmari (Pueyrredón 202, Salta Capital)

San Juan

Portho (Libertador 4335 Oeste, Rivadavia)

San Luis

Chuao Helados Artesanales (Balcarce 602, Villa Mercedes)

Kopitos (Avenida Illia 364, San Luis)

Santa Cruz

Domo Blanco (San Martín 164, El Chaltén)

Helados Tito (Zapiola 595, Río Gallegos)

Heladería Centro (Av. Independencia 1173, Caleta Olivia)

Santiago del Estero

Heladería Termas (Rivadavia 635, Termas de Río Hondo)

Mousse Belgrano (Belgrano 2788, Barrio Cabildo, Santiago del Estero)

Mousse Centro (Independencia 125, Santiago del Estero)

Tucumán

Kokino (Entre Ríos 604, San Miguel de Tucumán)

Tienta (San Martín 941, San Martín de Tucumán)

La jornada es organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) Afadhya

Cómo y cuando será Noche de las Heladerías

La novena edición del popular evento gastronómico se realiza el jueves 13 de noviembre de 2025, a partir de las 19. La jornada es el punto principal de la 41° Semana del Helado Artesanal. Dicha celebración se extiende desde este lunes 10 hasta el domingo 16 de noviembre con diversas actividades.

La atracción central es la promoción 2x1 en cuarto kilo de helado artesanal. Con la compra de un pote de esa medida, el consumidor recibe otro cuarto de kilo sin cargo. Este beneficio exclusivo es válido únicamente durante la noche del 13 de noviembre desde las 19 en los locales que participan de la iniciativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.