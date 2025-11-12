Noche de las Heladerías en Córdoba: qué locales participan del evento

La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) organiza la novena edición de la Noche de las Heladerías para este jueves 13 de noviembre. El encuentro nacional, que cuenta con una amplia adhesión de comercios en la provincia de Córdoba, ofrecerá beneficios especiales a los consumidores a partir de las 19. La iniciativa se enmarca dentro de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrolla desde este lunes 10 hasta el domingo 16 de noviembre.

Cuáles son las heladerías adheridos en Córdoba

Una selección de establecimientos en diferentes puntos del territorio cordobés forma parte de la propuesta nacional de Afadhya. Los consumidores podrán encontrar la promoción en heladerías de la capital y otras localidades del interior. La organización recomienda consultar el “Mapa del Sabor”, una herramienta interactiva que geolocaliza todos los puntos de venta.

El listado de las heladerías participantes en Córdoba incluye los siguientes comercios:

Colombina Helados Artesanales : Avenida Quaranta 432, Etruria.

: Avenida Quaranta 432, Etruria. Heladomanía : General Paz 450, La Laguna.

: General Paz 450, La Laguna. Mousse Córdoba : Chacabuco 837, Córdoba.

: Chacabuco 837, Córdoba. Sorbetti : Avenida Sarmiento, Salsipuedes.

: Avenida Sarmiento, Salsipuedes. Allegretto Heladería Boutique : José Checa s/n esquina 25 de Mayo, Villa de Las Rosas.

: José Checa s/n esquina 25 de Mayo, Villa de Las Rosas. Barilatte : Avenida Colón 1425, Córdoba Capital.

: Avenida Colón 1425, Córdoba Capital. La Merced : San Martín 66, Alta Gracia.

: San Martín 66, Alta Gracia. Skay Cremas Heladas : 25 de Mayo 195, Marcos Juárez.

: 25 de Mayo 195, Marcos Juárez. Casata Rosita Helados Artesanales: Ciriaco Ortiz 1530, Córdoba.

La iniciativa celebra su novena edición a nivel nacional Afadhya

Cuáles son los beneficios especiales para los asistentes

El evento central de la semana se concentra en la noche del jueves 13 de noviembre. A partir de las 19, los más de quinientos comercios adheridos en toda la Argentina ofrecerán un beneficio especial. La promoción consiste en un 2x1 en la compra de un cuarto de kilo de helado artesanal. Con la adquisición de un pote de esa medida, el cliente recibe otro de regalo sin costo adicional.

Esta jornada especial es el punto culminante de la 41° Semana del Helado Artesanal. Dicha celebración se extiende durante siete días, desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de noviembre, con el objetivo de difundir las cualidades del producto artesanal.

Los consumidores podrán acceder a un 2x1 en la compra de un cuarto de kilo de helado

Cada edición de la campaña presenta un gusto inédito para los fanáticos. Para 2025, la asociación lanzó el sabor Fruta D’Oro. Se trata de una creación frutal elaborada a base de agua que combina mango y banana. La receta se completa con un toque cítrico de lima y un granizado de chocolate blanco. Afadhya describe la propuesta como una opción fresca, natural e innovadora, ideal para la temporada.

Cuáles son los gustos preferidos de los argentinos

El helado artesanal es un producto de alto consumo en el país, con una media de 7,3 kilogramos por persona al año. Una encuesta realizada por Afadhya durante 2025 relevó las preferencias de los consumidores y elaboró una lista con los diez gustos más populares. El dulce de leche, en sus diversas variantes, y el chocolate continúan en los primeros puestos del ranking.

El consumo promedio de helado artesanal en la Argentina es de 7,3 kilogramos por persona al año

La lista completa de los sabores más elegidos es la siguiente:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Sambayón

Banana split

Dulce de leche

Súper dulce de leche

Limón

Americana

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.