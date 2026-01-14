Novedades: 4 beneficios que se suman a Club LA NACION

Salir a comer, entrenar mejor, cuidar el auto o resolver lo práctico sin resignar calidad: los nuevos beneficios de Club LA NACION amplían el abanico de opciones para disfrutar la ciudad con ventajas concretas. Una guía para elegir, probar y volver.

Goodyear

La filial argentina de Goodyear asegura seguridad en cada viaje

Sitio web: www.goodyear.com.ar

Beneficio: 15% en cubiertas Goodyear y Kelly todos los días

El dato: la marca no solo se enfoca en rendimiento y seguridad, sino también en sustentabilidad, promoviendo productos y prácticas que buscan reducir el impacto ambiental

Goodyear Argentina es la filial local de una de las marcas de neumáticos más reconocidas del mundo, con más de 120 años de historia en innovación, diseño y tecnología aplicados a cubiertas premium para autos, SUV, camionetas, camiones y otros usos, pensadas para ofrecer tracción, durabilidad y seguridad.

En el país la marca opera con una amplia red de distribución y tiene 68 sucursales adheridas a este beneficio que cubren desde Salta hasta Tierra del Fuego, pasando por Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero, entre otras provincias de un mapa bien federal.

Pentos Bar Cervecería

La combinación perfecta espera en Pentos

Red social: www.instagram.com/pentos.barcerveceria

Beneficio: 15% de domingo a jueves

El dato: algunas de sus sedes cuentan con más de 70 canillas, lo que convierte a Pentos en una verdadera vidriera de la escena cervecera local

Pentos Bar Cervecería es una de las cervecerías artesanales más consolidadas. Su propuesta combina un clima relajado y urbano con una amplia selección de cervezas artesanales tiradas, que rota según la temporada y permite descubrir distintos estilos en cada visita. La carta acompaña con opciones pensadas para compartir como burgers, pizzas y picadas, ideales para encuentros informales de verano entre amigos.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nexo Pilates

Pilates permite entrenar el cuerpo en fuerza y movilidad

Nexo Pilates es un espacio dedicado al pilates contemporáneo y terapéutico, con un formato pensado para quienes buscan entrenar el cuerpo con foco en la fuerza, la movilidad y el bienestar. Con un estudio en Palermo, ofrecen clases en grupos reducidos en un entorno cuidado y profesional.

Isabel Delivery

El menú nikkei de Isabel también puede disfrutarse en casa

Sitio web: www.isabelbar.com

Beneficio: 30% los martes y 25% para socios BLACK y 20% para Premium de miércoles a domingo, en takeaway

El dato: es conocido por su ambientación inspirada en clubes de Nueva York y Londres, con diseño y sonido que lo convierten en un punto de encuentro urbano ideal para cenas, cócteles y eventos sociales

Isabel Bar es un bar y restaurant emblemático de Palermo que combina una propuesta gastronómica y de coctelería de alto nivel con una atmósfera sofisticada y cosmopolita en pleno corazón de Buenos Aires. Su carta, inspirada en la fusión peruano-japonesa (nikkei), ofrece opciones para compartir como ceviches mixtos, rolls creativos y otros platos con mariscos, pescados, carnes e incluso opciones plant based, todo preparado con ingredientes frescos y de primera calidad. Y con su servicio de takeaway, todo puede llegar impecable y delicioso a la comodidad de la propia casa.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.