Para qué sirve tomar jugo verde en el desayuno

El consumo de jugos elaborados a base de vegetales de hoja verde y frutas se ha consolidado como una de las prácticas favoritas en las rutinas matutinas.

¿Qué nutrientes aporta el jugo verde a tu cuerpo?

Usar ingredientes frescos y naturales convierte a esta preparación en una opción ideal para quienes buscan un extra de vitalidad desde la primera hora del día.

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, el jugo verde es una forma sencilla de obtener una gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes en un solo vaso. Al combinar ingredientes como la col rizada (kale), las espinacas, o el apio; le das a tu organismo dosis importantes de vitaminas A y C, que son clave para fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la salud de la vista.

Estas preparaciones son ricas en clorofila y polifenoles, elementos que ayudan a proteger las células del cuerpo 271 EAK MOTO

Por su parte, el portal Tua Saúde destaca que estas preparaciones son ricas en clorofila y polifenoles, elementos que ayudan a proteger las células del cuerpo. Además, este jugo es un gran aliado para la hidratación, especialmente si agregas vegetales con mucha agua, como el pepino, que ayudan a que te sientas con más energía.

Muchas personas eligen el desayuno para disfrutar de esta bebida porque ayuda a que el cuerpo absorba los nutrientes de forma eficiente. Según detalla Health, el jugo verde ofrece una inyección de energía natural sin necesidad de recurrir a la cafeína, lo que ayuda a despertar el organismo de una manera mucho más suave y natural.

Al ser un líquido, el cuerpo procesa sus componentes con mayor rapidez. De hecho, gracias a su contenido de potasio y magnesio, el jugo verde puede ayudar a evitar la retención de líquidos, lo cual es ideal para empezar el día sintiéndote más ligero.

Gracias a su contenido de potasio y magnesio, el jugo verde puede ayudar a evitar la retención de líquidos, lo cual es ideal para empezar el día sintiéndote más ligero Africa Studio - Shutterstock

Un punto importante que resalta Healthline es que, a diferencia de los licuados, el proceso de extracción elimina la mayor parte de la fibra de los vegetales; misma que es necesaria para la buena digestión y para que el azúcar de las frutas se absorba lentamente en la sangre.

Debido a esto, los expertos sugieren que el jugo verde no debe ser el sustituto de todo tu desayuno, sino un complemento saludable. Lo mejor es acompañar tu jugo con alimentos sólidos que tengan proteína y fibra, manteniendo así tu energía estable por más tiempo.

¿Cómo hacer jugo verde en casa?

Te dejamos la receta del jugo verde que, según The Mediterranean Dish, no solo está llena de sabor sino de equilibro.

Ingredientes

2 tazas de espinacas frescas o kale.

1 pepino grande.

2 tallos de apio.

1 manzana verde.

Un trozo pequeño de jengibre fresco.

El jugo de medio limón.

Preparación

Lavar y desinfectar muy bien todos tus ingredientes.

Corta todo en trozos para que tu extractor trabaje mejor.

Pasa los vegetales y la fruta poco a poco.

Agrega el jugo de limón para que no se oxide y mantenga ese color verde brillante.

Disfrútalo recién hecho para aprovechar todos sus beneficios.

Por Lizbeth Fernández