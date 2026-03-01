La fruta que tenés en tu casa y es ideal para combatir el dolor de cabeza

La migraña puede aparecer sin aviso y transformar un día normal en una jornada difícil de llevar adelante. Sensibilidad a la luz, dolor punzante y tensión muscular son algunos de los síntomas que se sienten. En medio de la búsqueda de alivio, un truco simple comenzó a llamar la atención: la manzana verde.

Aunque parezca sorprendente, distintos estudios y especialistas analizaron el papel del aroma y el consumo de esta fruta en la reducción del dolor de cabeza. El hallazgo más curioso no se relaciona únicamente con ingerirla, sino también con su olor.

El vinagre de manzana funciona como remedio natural el-universal-(mexico)

El poder del aroma

El doctor Alan Hirsch, de la Fundación para el Tratamiento y la Investigación del Olfato y el Gusto en Estados Unidos, estudió el impacto de ciertos aromas en el bienestar. Sus investigaciones indicaron que el perfume de la manzana verde puede reducir la intensidad de la migraña en algunas personas.

El aroma parece disminuir las contracciones musculares, consideradas una de las principales causas de dolor en este tipo de migrañas. Además, inhalar su fragancia mostró un efecto calmante sobre el cerebro, ayudando a equilibrar la respuesta fisiológica al estrés.

Los beneficios nutricionales de consumir manzana verde

Los estudios de la fundación señalaron que las personas que disfrutaban del olor de la manzana verde reportaron una disminución en la intensidad del dolor cuando lo percibían durante un episodio de migraña. También se observó una relajación muscular en la zona de la cabeza y el cuello, áreas donde suele concentrarse la atención.

Para potenciar este efecto, algunos especialistas sugieren un gesto simple: cortar una manzana verde por la mitad y respirar profundamente su aroma cuando aparecen los primeros síntomas.

Beneficios al consumirla

Más allá del olfato, comer una manzana también aporta propiedades que podrían colaborar con el alivio. Diversos estudios señalaron que consumir una manzana al inicio de los síntomas puede ayudar a reducir el dolor.

Las manzanas contienen antioxidantes que contribuyen a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro. Ese efecto antiinflamatorio natural podría influir en la intensidad y frecuencia de la migraña. Además, su alto contenido de agua y minerales favorece la hidratación, un factor clave, ya que la deshidratación leve puede desencadenar dolores de cabeza.

La manzana verde, especialmente la variedad Granny Smith, es famosa por su sabor ácido y ser la de menor contenido calórico

Otro aspecto señalado es su capacidad para restaurar el equilibrio en los niveles de acidez y alcalinidad del cuerpo, lo que podría contribuir a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios.

Un complemento, no un reemplazo

Si bien estos hallazgos resultan prometedores, los especialistas advierten que la manzana verde funciona como un recurso complementario. Ante migrañas persistentes o intensas, la recomendación es consultar a un profesional de la salud. Las migrañas pueden durar entre 4 y 72 horas, y aunque rara vez representan un riesgo grave, requieren seguimiento médico cuando se vuelven frecuentes o severas.

La manzana verde es una aliada natural para cuidar la salud hepática (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

La manzana verde no reemplaza tratamientos indicados por especialistas, pero su aroma y sus propiedades nutricionales la convierten en una alternativa natural y accesible que muchas personas ya incorporaron a su rutina diaria. A veces, el alivio puede estar en algo tan simple como una fruta fresca sobre la mesa.