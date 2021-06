Peeling, el tratamiento estrella del Otoño

Los días en pandemia nos volcaron al pijama, estar descalzos puertas adentro - sin zapatos a la vista por protocolo-, y a relajarnos en el cuidado personal. Tener más tiempo para nosotros también nos llevó a observarnos, y la piel tiene mucho que decirnos. Analizar el origen de las manchas y lunares es importante para ver qué saludables estamos. Por eso, más allá de la belleza, una consulta al dermatólogo es el primer paso para no olvidarnos de los cuidados primordiales.

El otoño, y la pronta llegada del invierno, es el momento ideal para hacerlo. “El primer paso es la consulta, realizar un examen personalizado ya que es muy importante evaluar en cada paciente el tipo y el estado general de la piel” subraya el Dr. Christián Sánchez Saizar, dermatólogo miembro de la SAD. En muchos casos y de acuerdo al protocolo, la primera sesión suele ser virtual, para determinar el estado de la piel y los pasos a seguir. En el caso de requerir una observación más profunda se realizará una nueva cita, pero también se podrá determinar si un peeling será suficiente para restablecer la lozanía del rostro. “El peeling es un procedimiento que actúa exfoliando las células muertas de la piel y dejando al descubierto las células nuevas que se encontraba debajo de la capa de piel envejecida. Son procedimientos destinados a eliminar las capas superficiales, de esta manera aportan claridad en la piel, unifican el tono, mejoran la textura, combaten manchas y dan mayor luminosidad”. Destaca Sánchez Saizar.

¿Qué es un peeling?

Es una herramienta que consiste en aplicar diferentes ácidos, en distintas concentraciones, de acuerdo a una serie de variables que son tan amplias que solo el dermatólogo está en condiciones de considerar. Se trata de sustancias, cuidadosamente seleccionadas según cada caso específico, y de acuerdo a las necesidades de cada tipo de piel. Todos los peelings deben ser realizados por médicos. Los resultados que se obtienen pueden ser excelentes si están realizados por profesionales.

Qué debemos saber del peeling

Se trata de Iluminar, renovar y nutrir la piel, esa es la consigna del peeling y puede realizarse en distintas edades:

Para los adolescentes que tienen acné

A partir de los 30, para mejorar la calidad de la piel

A los 40 años, para tratar manchas

Y a partir de los 50, para suavizar las líneas de expresión además de qué este es un tratamiento que siempre mejora la calidad de la piel.

Por lo general los peelings requieren de 2 a 4 sesiones, espaciadas cada 15 días

Inmediatamente después del primer tratamiento se notará mayor suavidad y mejor textura de la piel.

Después del peeling mantener la piel humectada, aplicar una emulsión antiinflamatoria, y utilizar protección solar.

Criopeeling para tratar el fotoenvejecimiento

Dentro de los tipos de tratamiento, el criopeeling se realiza con frío y, como detalla la Dra. Lilian Demarchi, dermatóloga y miembro de la SAD, es una técnica de exfoliación cutánea producida por la aplicación de nitrógeno líquido a −196 oC que se usa con excelentes resultados para el tratamiento del fotorejuvenecimiento. En esta técnica el dermatólogo rocía la piel con una pistola especial con nitrógeno líquido durante quince segundos. En 2 sesiones se logran excelentes resultados, eliminando las capas superiores de la piel con el objetivo de estimular su renovación celular, atenuar las manchas, cicatrices o líneas de expresión o pequeñas verruguitas .

Una rutina para cuidarse en casa

Si no me maquillo, ni estoy expuesta al smog o a los rayos solares, ¿es necesario realizar los mismos cuidados en la piel que en otros momentos? Sí, y lo mejor es que no lleva mucho tiempo y es fácil de seguir. La Dra. Lilian De Marchi explica cuál es la mejor rutina de cuidado diario:

Comienza por la mañana con la limpieza de la piel

Luego se aplica una crema humectante

Por último el protector solar: “Es el mejor secreto Anti Age aunque nos quedemos en casa o salgamos poco, lo ideal es incorporarlo a nuestras rutinas diarias los 365 días del año”, aconseja De Marchi.

Para mejores resultados

Lo ideal es comenzar la rutina después del baño, de esta forma atrapa la piel atrapa el agua haciendo que la piel luzca más joven. Atrapa la humedad, ayuda a reducir arrugas finas y deja la piel más iluminada.

“Por la noche, antes de acostarnos, es importante limpiar la piel, eliminar impurezas, células muertas, y prevenir que se tapen los poros. Puede ser jabón y agua tibia.

Para las pieles sensibles es importante evitar las bases con alcohol.

Para las mixtas es ideal el uso de espumas de limpieza en gel.

Con la piel limpia aplicamos la crema antiage. Generalmente se aplica en todo el rostro, excepto el área de párpados. Para esta zona hay cremas específicas para el contorno de los ojos”.

¿Cómo elegir la crema antiage adecuada?

“Es muy importante a la hora de elegir una crema anti age que incorpore ácidos que sean indicados por un dermatólogo. No es lo mismo una persona con piel normal, piel grasa o el que tiene piel sensible o rosácea que no va a tolerar un producto que contenga, por ejemplo, Acido Retinoico”.

Las cremas no se usan en forma exclusiva de noche pero. Los dermatólogos educamos a nuestros pacientes de una forma sencilla, metódica para evitar el uso incorrecto.

Empezar con los ácidos más suaves y a medida que la piel los va tolerando incorporar los más fuertes. También se pueden combinar o alternar potenciando así su efecto. Si toleramos el Glicolico, podemos pasarnos a un Retinoico

El uso de sueros pueden complementar las rutinas clásicas. Los más conocidos son los sueros con ácido hialurónico y vitamina c.

Se recomienda poner debajo de las cremas para lograr mayor efecto. Por la mañana luego de limpiar la piel se aplican 3 o 4 gotas de suero en todo el rostro y luego arriba podemos aplicar la crema humectante agrega la Dra. Demarchi.

¿Cuál es mi tipo de piel para elegir el producto correcto?

Sensible: puede enrojecerse y arder luego de aplicar los productos.

Piel normal: es tersa y no sensible.

Piel seca: es áspera, se descama y produce escozor al usar productos.

Piel grasa: brillosa, se la ve grasa

Piel mixta: combina áreas de piel seca y grasa

