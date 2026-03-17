La frase de Platón que redefine la felicidad: “¿Lo bueno es bueno porque los dioses lo aman?”
Tiene 2000 años y, hasta hoy, sigue siendo parte del corazón de la filosofía clásica; de qué se trata
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“¿Lo bueno es bueno porque los dioses lo aman, o los dioses lo aman porque es bueno?”.
Con esta pregunta reflexiva, formulada en el corazón de la Atenas clásica, Platón instaló un eje de trabajo filosófico que, aún hoy, toca los debates éticos, religiosos y políticos de la modernidad. El llamado “Dilema de Eutifrón” nace en un diálogo entre Sócrates y Eutifrón, un joven convencido de poseer la verdad sobre la piedad. Sin embargo, el planteo socrático logra desarmar cualquier certeza: ¿la moral responde a una autoridad superior o existe per se, independientemente de cualquier mandato?
Por qué el Dilema de Eutifrón sigue vigente hoy
A pesar de tener más de 2000 años, el concepto sigue planteando una pregunta que incomoda a todos. El dilema expone dos caminos críticos para entender la vida misma: si lo bueno es bueno solo porque una figura de poder (divina o humana) lo aprueba, la ética se vuelve arbitraria y se reduce a la mera obediencia.
Pero si algo es bueno incluso antes de recibir validación externa, la bondad se sostiene como un valor universal, autónomo y no negociable. Esta tensión define buena parte de la ética contemporánea: desde las leyes que nos rigen hasta los nuevos desafíos en inteligencia artificial o bioética. El dilema de Platón, más que un enigma antiguo, funciona como un espejo que nos obliga a examinar si actuamos por convicción o simplemente por costumbre.
Más allá de la religión, este conflicto se manifiesta en las decisiones mínimas de la vida diaria: en el trabajo, la política o la familia. ¿Seguimos una regla sin cuestionarla o nos detenemos a pensar si es justa? Al final del día, Platón nos empuja a reflexionar si lo justo lo elegimos o simplemente lo acatamos.
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