Plogging: el deporte que une ejercicio con conciencia ambiental

¿Qué es el plogging? Un movimiento que une deporte y conciencia ambiental. y que consiste en recoger basura mientras se corre, se camina o se realiza cualquier actividad física. Nació en Suecia hace tres años, vinculada al running y luego se extendió al mundo y a otros deportes. Todos los días, en las redes sociales se viralizan fotos de miles de personas quienes muestran cómo encontraron un lugar y cómo lo dejaron con este nuevo deporte eco.

Nació a partir de la inquietud de Erik Ashtrom, corredor y ambientalista que buscó una solución al problema con el que se encontraba cada vez que salía a correr: una gran cantidad de residuos ya sea en la calle o en la naturaleza. Creó esta actividad a la que le dio un nombre que resulta de unir la palabra sueca plocka upp, que significa levantar, con el término anglosajón jogging. La movida llegó a la Argentina hace poco más de un año, tras la iniciativa de Paula Gosso Eguia, médica veterinaria marplatense, preocupada por el impacto ambiental y por la incidencia de los plásticos de un solo uso en el ambiente marino, e inspirada en el nuevo deporte creado por Ashtrom.

Para hacer plogging solo se necesita ropa y calzado deportivo, un guante y una bolsa, se hace un trote suave y, a medida que uno se topa con un residuo, se realizan sentadillas o estocadas para levantarlo. La basura recogida se lleva en una bolsa y se tira en el lugar indicado a lo largo del recorrido o al final. No solo se limita al running, el plogging se acopla perfectamente con otros deportes como andar en bicicleta, rollers, hacer trekking y caminatas. "El plogging empezó por una incomodidad de un grupo de corredores que veían basura al salir a hacer deporte", aclara Jhon Fredy Ruiz Castaño, creador de Vamos a hacerlo Argentina , un movimiento cívico que promueve la eliminación de basurales ilegales, hábitos de limpieza de espacios públicos y la práctica de plogging.

"Esta es una actividad aeróbica que genera un mayor gasto calórico que solamente correr, porque trabaja otros grupos musculares al hacer las estocadas y sentadillas cada vez que recogemos un residuo. Se calcula que el gasto calórico es de 300 calorías en 30 minutos", dice Gosso Eguia. Pero los beneficios no terminan ahí porque el plogging produce el doble de endorfinas que la práctica de running. "No solo cuidás tu salud en forma recreativa sino que cuidás el medio ambiente. Te hace sentir parte de la solución y no del problema, además de ejercitarte, te convertís en un héroe", agrega. Si bien admite que al principio muchas personas pueden sentir vergüenza, una vez superada esa sensación, la actividad se transforma en algo lúdico y es como la búsqueda del tesoro.

"Quienes realicen plogging deben hacerlo en un trote tranquilo, la consigna es ejercitarse, divertirse y encontrar y levantar basura. Si se hace a una velocidad más alta es posible pasar por encima de la basura sin verla y además generar una lesión física por frenar de forma brusca para poder levantarla- aclara Ruiz Castaño-. Esta actividad debe hacerse con un pre-calentamiento, teniendo en cuenta las medidas necesarias para levantar cosas del suelo y la precaución de cuidar las rodillas de frenadas bruscas. Siempre es bueno asesorarse con un entrenador".

Gosso Eguia creó Plogging Argentina ( @ploggingargentina.ok) con sede en Mar del Plata y con intervención de la Secretaría de Turismo de General Pueyrredón en 2018, y el movimiento rápidamente se extendió por todo el país. Hoy la movida alcanza a La Rioja, Santa Fe, Chaco, Neuquén, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Salta, Tucumán, Misiones y también a la Ciudad de Buenos Aires y al GBA. "Todos los días aparecen nuevos grupos que se suman al plogging, ya sea promovidos por la misma gente en forma individual o por agrupaciones, ONG's o desde establecimientos educativos o gubernamentales. Nuestra misión es promover el desarrollo de un planeta limpio con el fin de contribuir a la creación de una comunidad saludable con buenos hábitos que se comprometa con el cuidado del medio ambiente que la rodea".

Por su parte, Vamos a hacerlo realizó su primera acción de plogging el 18 de mayo del año último en el marco del día del reciclaje y como parte de la campaña Limpiamos en Movimiento, que busca a demás incentivar el plogging, invitar a otros deportes y actividades diarias a incluir las limpiezas. "En esa primera jornada nos unimos los grupos de Zapatillas Verdes, con la empresa de reciclado GEA Sustentable y convocamos a los interesados para limpiar la parte del bajo de San Isidro y generar conciencia. Además, el encuentro sirvió para reflexionar sobre la basura que se arroja al hacer deporte, ya que muchos corredores suelen descartar residuos por el ambiente durante sus competencias. Esta misma inquietud fue la que dio origen al mencionado grupo Zapatillas Verdes en 2012, una ONG preocupada por los desechos al hacer deporte que ya lleva juntadas más de siete toneladas de plástico. Vamos a Hacerlo también sumó acciones de plogging en Zona Sur y en CABA desde Congreso hasta Casa Rosada y en Puerto Madero. "Para el Medio Ambiente los beneficios son muchos, desde retirar la basura del ambiente, hasta generar conciencia, reducir la cantidad de desperdicios en los espacios públicos y movilizar a muchas personas para accionar sobre la problemática ambiental", concluye Ruiz Castaño.