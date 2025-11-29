Dos ejercicios que pueden reducir de forma notable el azúcar en sangre cuando se hacen juntos

Las personas que sufren de diabetes tipo 2 no solo deben llevar una dieta balanceada, sino también realizar ejercicio para mantener los niveles de azúcar en la sangre adecuados. En relación con esto, una investigación reciente evaluó a 20 personas con diabetes tipo 2, todas bajo medicación oral, excepto aquellas que utilizaban insulina, quienes fueron excluidas.

Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos: uno realizó yoga, el otro practicó caminata, el tercero hizo ambas actividades y el último mantuvo su rutina habitual. Tras eso, los científicos midieron los niveles de glucosa posprandial, la calidad de vida y la hemoglobina A1C durante tres meses, siendo este último el indicador clave del promedio de azúcar en sangre en los meses recientes.

El estudio destacó que combinar yoga y caminata puede reducir de forma notable el azúcar en sangre Shutterstock

Según los investigadores, tanto el yoga como la caminata por separado mostraron un descenso significativo en la glucosa en ayunas. No obstante, la mayor reducción se observó en quienes combinaron yoga y caminata.

De acuerdo con los resultados, estos grupos mostraron una mejor calidad de vida, por lo que los científicos hicieron mucho énfasis en incorporar rutinas diarias de ejercicio, especialmente en las personas que padecen diabetes tipo 2.

Estos ejercicios disminuyen los niveles de azúcar en sangre cuando se practican en la misma rutina (Foto ilustrativa)

La directora médica de la Clínica de Diabetes Vanderbilt Eskind, Gisella Carranza León, avaló los resultados de la investigación y subrayó la importancia de la actividad física en el control de la glucosa. “Cuando hacés ejercicio, tus músculos necesitan energía. La fuente de energía más fácil es la glucosa de la sangre”, comentó.

Estos dos ejercicios combinados muestran mejoras metabólicas incluso en sesiones cortas

La especialista destacó que el ejercicio no solo incrementa la sensibilidad a la insulina, sino que también promueve el transporte de la glucosa hacia las células, lo que contribuye a la reducción de los niveles de azúcar. Por otro lado, David Cutler, médico de medicina familiar, afirmó que cualquier rutina de ejercicios resulta beneficiosa para el organismo.

Asimismo, una reciente investigación publicada en Science Direct, en la que participaron 407 personas, documentó una disminución de glucosa entre quienes practicaron yoga y naturopatía. Al analizar los resultados de estos estudios, los investigadores recomiendan practicar siempre algún ejercicio y caminar entre dos y cinco minutos después de las comidas para mantener los niveles de azúcar en sangre.

*Por Wendys Pitre Ariza