Polémica: filtran un documental que la reina Isabel II prohibió hace 50 años

Hace 50 años, Isabel II accedió a hacer un documental para mostrar cómo era la vida de la familia real. El proyecto, que estuvo a cargo de la BBC, mostraba a los integrantes de la dinastía Windsor en su intimidad y fue eventualmente prohibido por la reina bajo el argumento de que dañaba la imagen de la corona.

Pero ahora, pese al malestar de la monarca de Reino Unido, el material acaba de reaparecer en un canal de YouTube.

Llamado Fly on the wall (Mosca en la pared), dura 90 minutos y fue emitido en 1969 por la BCC One e ITV después de que la Reina, junto a un comité asesor del Palacio de Buckingham, lo aprobaran. Según trascendió, fue filmado durante un año y acumuló 43 horas de metraje.

La reina Isabel decidió prohibir el material porque la familia perdía toda la mística International Business Times

Una de las tomas muestran a los príncipes Felipe, Carlos y Ana mientras cocinan frente a un lago en Escocia.

En las escenas prohibidas, Isabel también habla banalmente de su ropa, tiaras y joyas. También se la ve en compañía de algunos de sus caballos de carreras.

En una de las escenas se muestra a reina Isabel hablando de su ropa, joyas y tiaras Reuters

El tenor de estas escenas llevó a la conclusión de que el documental afectaba sensiblemente “la mística de la monarquía” y condujo a la eventual decisión de censurarlo. El episodio incluso quedó retratado en un episodio de la cuarta temporada de The Crown, la serie sobre el reinado de Isabel que produce Netflix.

Ahora, esa postal de la vida de la vida palaciega alguna vez vedada vuelve a estar a disposición de todos.

