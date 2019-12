Polémica en las redes: "Un violador en tu camino"

Fuente: Reuters - Crédito: Yara Nard

Encontré que Las Tesis, el colectivo de feministas chilenas creadoras de la canción y coreografía conocida como "Un violador en tu camino", eran tendencia mundial en Twitter y el motivo no pudo menos que emocionarme: una manifestación de mujeres turcas había sido reprimida por haber intentado representarlo en las calle de Estambul y, como respuesta, un grupo de diputadas -haciendo virtuoso uso de su inmunidad-- lo había llevado a cabo en el congreso turco. A una tradición milenaria de machismo turco se le suma el populismo autoritario de su presidente desde 2014, Recep Tayyip Erdogan. Alcancé a arañar como turista una muestra mínima y al mismo tiempo inadmisible de ese autoritarismo: luego de un paseo deslumbrante por la excesiva Estambul quise conocer algunos detalles históricos recurriendo a mi amiga Wikipedia (la internacional, la no intervenida políticamente). Me encontré con que esa plataforma de conocimiento estaba vedada en Turquía desde abril de 2017. A partir de ese dato imaginemos la posibilidad de que las mujeres turcas puedan decir en las calles de su país libremente "El violador eres tú". Es imposible dimensionar la valentía de esas diputadas y no es posible ver el video de su performance sin estremecerse de emoción.

La canción y la coreografía creadas por Las Tesis han generado una repercusión mundial innegable. El impacto que provoca que decenas, centenares o miles de personas se unan en una coreografía multitudinaria es algo que no escapó a los maestros del propagandismo, de Leni Riefenstahl a la actualidad, como se puede ver en cada inauguración de mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos. Hay algo de pérdida de la individualidad, de pertenencia al sumergirse en una acción colectiva que ha demostrado ser muy seductora. Esa multitud de cuerpos vendados que reclaman con movimientos sincronizados tienen el atractivo de la voluntad mancomunada. O quizás de la entrega de la voluntad a un orden superior.

Es justamente allí donde asoman algunos cuestionamientos posibles a "Un violador en tu camino", en particular, y al movimiento contemporáneo del feminismo, en general. El feminismo ha tenido un éxito rotundo al instalar un nuevo sentido común. Toda forma de opresión del hombre sobre la mujer, ya sea sexual o laboral, es mirada con lupa. La sociedad ha tomado consciencia y nada será igual a partir de estos años. Ahora bien, la velocidad con que se produjo este cambio no permitió matices ni disidencias. Todos los casos particulares son instancias de una idea general: "El violador eres tú", apurando con las urgencias las dudas y vacilaciones que requieren la justicia y la ciencia para afirmar que algo ha sucedido.

De hecho, la frase "El violador eres tú" --quizás el momento más impactante de la coreografía-- tiene esa misma inquietante mezcla de ambigüedad y concreción. ¿A quién se refieren las mujeres que afirman "El violador eres tú"? Si se trata del violador concreto y real no sería más que una tautología. "Son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente", completa la canción. No se trata de un delito particular, cuyo perpetrador debe ser disuadido e impedido de concretar su crimen -y castigado si ya lo ha hecho- sino un sistema que involucra a todos. No hay principio de inocencia ni conducta apropiada. Por pertenecer a una determinada categoría desde el nacimiento ya se es parte del problema. "El violador eres tú".

De los muchos videos que vi de la coreografía de "Un violador en tu camino" hay uno que me parece especialmente encantador. Un grupo de mujeres hace el ritual con la coreografía correcta. Varias de ellas tienen la cara tapada con el pañuelo verde. Una sola de ellas, en cambio, baila a su ritmo, tan exaltada como las demás, pero ignorando totalmente los pasos correctos. Se agita espasmódica a veces, con cara de furia otras, como un haka maorí individual, que sigue impulsos y no pasos previamente concertados entre todos. No está menos indignada que sus compañeras con el orden patriarcal pero se resiste a la reglamentación del baile.

Ese baile desordenado y personal parece una buena metáfora de lo que el triunfante feminismo necesita para no convertirse en un nuevo sentido común que limite las posibilidades de pensamiento y expresión. No es fácil para un hombre opinar con equilibrio sobre el tema: a menudo las respuestas masculinas oscilan entre el rechazo machista que percibe que sus privilegios están siendo amenazados y lo resiste y la sobreactuación condescendiente, que busca agradar al nuevo orden. Sin embargo, como en todos los temas, todas las opiniones y puntos de vista tienen que entrar en la discusión pública. Incluso el de lo hombres.

Seguramente, el equilibrio solo podrá provenir de las propias filas del feminismo, aunque sea de una corriente disidente y previa a la eclosión del #MeToo. La intelectual neoyorquina Camille Paglia se asume como tal: feminista y disidente. Dice "Yo soy los años sesenta y vuelvo como una aparición, para atormentar el presente". La idea de describir a la relación entre hombres y mujeres como una violación le repugna a su espíritu libertino y rockero, protagonista activa de una revolución sexual que ahora se ahoga en una creciente ola de moralismo. Dice en "Feminismo pasado y presente" (Turner, 2019): "La aseveración de que el feminismo es el primer colectivo que denuncia la violación es una calumnia grave para los hombres. A lo largo de la historia, la violación ha sido condenada por numerosos hombres honorables. Los hombres honorables no asesinan; los hombres honorables no roban; los hombres honorables no violan."[...] "La historia de la humanidad no consiste en una serie interminable de atrocidades. Los hombres también han protegido a las mujeres. Les han proporcionado alimento. Les han dado cobijo. Y han muerto para defender sus países y a las mujeres de sus países. Debemos volver la vista atrás y reconocer lo que los hombres han hecho por las mujeres."

Como la bailarina enloquecida del video, Camille Paglia baila sola, a su propio ritmo. Quizás podamos en un futuro bailar juntos, hombres y mujeres, de manera espasmódica y poco coordinada, pero libres.