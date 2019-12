A partir de las manifestaciones encabezadas por la agrupación Las Titas contra la violencia de género en Chile, muchas mujeres replicaron los mensajes y se sumaron a contar sus historias de abusos que se habían guardado durante mucho tiempo. Crédito: AFP

SANTIAGO, Chile.- El movimiento de mujeres tomó un nuevo impulso. A partir de las manifestaciones encabezadas por la agrupación Las Tesis contra la violencia de género en Chile, muchas mujeres replicaron los mensajes y se sumaron a contar sus historias de abusos que se habían guardado durante mucho tiempo.

El movimiento estableció un fuerte mensaje que se expandió a nivel global: "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía... el violador eres tú" y despertó el accionar de muchas mujeres. Por ejemplo, Francisca demoró 14 años en denunciar al exnovio de su madre, que abusó de ella a los ocho años. Después de ver las manifestaciones en las calles de Chile de las mujeres que se expresaban contra la violencia de género escribió un mensaje en Facebook.

"No sé muy bien cómo se empieza una funa (denuncia pública). Esta es mi historia", escribió Francisca, mientras relató que a los ocho años se fue a vivir al sur de Chile con su madre y el su novio de ese momento, un exsacerdote y actual director de un colegio, que la hacía meterse a su cama para abusar de ella, algo que Francisca lo vio como un juego y no pudo reconocerlo como un abuso. "Muchas personas se preguntarán por qué esperé tanto tiempo para hacer esto si pasó a los ocho años y yo lo hago ahora con 22. La verdad es que me di cuenta que había sido un abuso cuando empecé a leer todas las funas. Yo creí que era un juego hasta que estuve grande para darme cuenta que no era así", explicó Francisca.

Como ella, otras mujeres utilizaron las redes sociales para denunciar públicamente a sus abusadores, como expresó uno de los mensajes de la intervención creada por la agrupación feminista chilena Las Tesis que se viralizó en todo el mundo. "Y la culpa no era mía (siete años), ni dónde andaba (hijo mayor de la señora que me cuidaba) ni cómo vestía (ropa de día). Escribir este tuit me costó 26 años", publicó la usuaria "MamáGamer", en una fórmula que se multiplicó en las redes sociales.

Hace algunos días atrás, un grupo de cientos de mujeres, casi todas ellas con los ojos vendados, se reunieron para bailar y cantar en las calles de Santiago de Chile una canción contra el patriarcado, la violencia de género y la opresión del Estado, que se volvió casi un himno entre las mujeres chilenas.

La canción que cantan las mujeres de Chile, llamada " Un violador en tu camino", se volvió viral. Las creadoras son cuatro mujeres de 31 años, oriundas de Valparaíso, que forman el colectivo Las Tesis. Antes de comenzar cada una de las intervenciones, las mujeres debían aprender la letra de la canción y la coreografía particular que conlleva, una serie de movimientos rítmicos que todas hacen de una manera coordinada.

El mensaje de las jóvenes chilenas se replicó en distintas ciudades e idiomas: Desde París a Barcelona, Colombia, Puerto Rico, México o Buenos Aires, se escribió en francés y turco. "En cada país las mujeres salen por distintos motivos, pero hay algo que nos une a todas y que tiene que ver con el abuso de poder. Y el abuso de poder se presenta y se expresa en la violencia machista; se expresa en el abuso no solamente sexual sino que también en la violencia económica y política", sostuvo Claudia Dides, socióloga y activista en temas de derechos humanos, reproducción y sexualidad.

En el mundo, miles de mujeres mueren cada año en femicidios. En América Latina, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 25 países en 2018 por razones de género, de acuerdo a las estimaciones de Cepal.

