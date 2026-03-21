Es venezolano y se volvió viral por ver el WBC en una TV antigua: el gesto que lo hizo celebrar en grande

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés) dejó muchas repercusiones tras el triunfo de Venezuela sobre Estados Unidos, y una de las historias más emotivas es la de Luis Febres. El fanático venezolano se volvió viral luego de que un familiar suyo publicara un video en el que observa en un antiguo televisor el triunfo sobre Italia. Cuando el contenido recorrió el mundo, las personas se solidarizaron y le regalaron un modelo nuevo.

El venezolano que se volvió viral por ver el WBC en una TV antigua y recibió un regalo

El lunes 16 de marzo, el seleccionado de béisbol de Venezuela tuvo un duro desafío frente a Italia. Pese a que comenzó perdiendo, logró dar vuelta el resultado y se impuso finalmente por 4 a 2, ante la atenta mirada de los fanáticos.

Entre ellos, Febres observó todo el enfrentamiento desde Valencia, estado Carabobo, con una televisión antigua que solo transmite en blanco y negro.

El venezolano que se volvió viral por ver el WBC en una TV antigua

Cuando terminó el juego, su nieto lo filmó mientras celebraba el triunfo que le valió a la selección venezolana la clasificación a la final. Luego, publicó el video en su cuenta de TikTok, sin esperar el alcance que tendría.

Rápidamente, la situación conmovió a muchas personas y el contenido se volvió viral. Con más de seis millones de visualizaciones, un usuario tuvo una actitud que superó a las palabras de emoción y se transformó en un gesto que hizo celebrar en grande a la familia de Febres.

El gesto que hizo celebrar al fanático venezolano en la gran final de la WBC

En el día siguiente a la publicación del video, el fanático venezolano recibió en su casa un televisor moderno de 32 pulgadas, en el que miró la final contra Estados Unidos. No obstante, no descartó el antiguo modelo, sino que lo colocó debajo para tener la transmisión al mismo tiempo, ya que ahora no es su pantalla principal, pero sí su “amuleto de la suerte”.

El venezolano fanático del béisbol recibió como regalo una televisión nueva tras volverse viral por observar el partido contra Italia en un modelo que transmitía imágenes en blanco y negro @deibysfebres

En diálogo con Noticias Caracol, contó su historia y explicó que el partido definitorio lo miró, como de costumbre, en la calle, con su familia y allegados. Esta vez, el viejo TV le dio la suerte que esperaba.

Sobre su vínculo con el deporte, indicó que desde pequeño es fanático de la disciplina, particularmente de Magallanes, un equipo perteneciente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con su sede en Carabobo. “Estoy demasiado contento y emocionado por todo lo que me han dado. Con la victoria de Venezuela me puse más feliz, me acosté a las 2.30 hs después de que terminó el juego", relató.

Cómo fue la final del WBC en EE.UU.

El panorama geopolítico que afronta el país latino con la captura del presidente Nicolás Maduro sirvió de trasfondo al duelo frente a EE.UU. En el campo de juego, el conjunto dirigido por Omar López fue dominante durante la mayor parte del compromiso, pero un jonrón de dos carreras de Bryce Harper empujó a Estados Unidos a forzar el empate hacia el final.

La definición llegó por parte de la carrera ganadora de Javier Sanoja, quien, impulsado por un doble de Eugenio Suárez, consiguió un estallido del público venezolano con el 3 a 2 final.

Las declaraciones de Miguel Cabrera tras el triunfo de Venezuela en el Mundial de Beisbol

Al margen del cierre emocionante, la consagración de Venezuela también marca un punto de partida para el béisbol en el país. Si bien es deporte nacional, hasta ahora el mayor logro había sido un tercer puesto, en 2009. Los campeones de la competencia que se celebra hace 20 años fueron: