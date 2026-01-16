¿Por qué el chocolate tiene manchas blancas? Una pastelera lo explica

Al abrir una tableta de chocolate, es posible encontrar manchas blancas, vetas o un aspecto opaco en la superficie. Este fenómeno suele generar dudas entre los consumidores, que lo asocian con moho o con un producto en mal estado.

Sin embargo, según explica la ingeniera pastelera Mónica Ríos, conocida en redes sociales como Moni Ríos C, se trata del llamado fat bloom, un proceso físico relacionado con la grasa del cacao y con la forma en la que el chocolate ha sido elaborado o conservado.

Qué es el ‘fat bloom’ y por qué aparece

El fat bloom se produce cuando la manteca de cacao migra hacia la superficie del chocolate y se recristaliza. Este proceso altera el brillo natural del producto y genera la capa blanquecina característica.

La experta señala que este fenómeno suele estar vinculado a un templado incorrecto durante la fabricación o a una conservación inadecuada, especialmente cuando el chocolate se expone a variaciones bruscas de temperatura, lo que desestabiliza la estructura de los cristales de grasa.

El fat bloom se produce cuando la manteca de cacao migra hacia la superficie del chocolate iStock

Cómo distinguirlo de otros problemas

A diferencia del moho u otros tipos de deterioro, el fat bloom no desprende olores extraños ni presenta una textura pegajosa o viscosa. La alteración es únicamente estética y no implica que el chocolate esté caducado o contaminado.

¿Se puede consumir el chocolate con manchas blancas?

Según Mónica Ríos, el chocolate afectado por fat bloom es seguro para el consumo y mantiene su sabor. No obstante, recomienda destinarlo a elaboraciones en las que la apariencia no sea prioritaria, como repostería, coberturas o bebidas calientes, para aprovecharlo sin desperdicio.