Por qué es importante prestarle atención al diseño de la puerta de entrada

Gran portadora de las primeras impresiones, la puerta de entrada trasmite mensajes dependiendo de su tamaño, solidez, color y protagonismo, entre muchos otros factores

Escuchar Nota

Percepción es la palabra clave cuando hablamos de una puerta de entrada, y no solo porque pueden tanto atraer las miradas como pasar desapercibidas intencionalmente. Es el primer elemento que ven las visitas, pero también marca esa pequeña ceremonia del giro de la llave cuando llegamos a casa. Son elementos cargados de función, estilo y significado que podemos usar a nuestro favor al proyectar.

Cuidar el legado

La fachada, durante la reforma que llevó a cabo Estudio Damero Gentileza: Javier Agustín Rojas

El heredero de este terreno en Caballito no tuvo dudas de que el camino para valorar el legado de su abuelo era preservar el lenguaje de la casa chorizo que recibió; incluso, de su fachada: la vidriera de lo que alguna vez fue la verdulería familiar.

La fachada, hoy. La entrada desde la calle pretende dar pistas del diseño interior, según cuentan los arquitectos de Estudio Damero Gentileza: Javier Agustín Rojas

Detrás de las persianas metálicas (ahora, fijas) y el encantador juego de molduras en marcos y cornisas, se esconde una casa con amplios espacios integrados, perspectivas largas que rematan en fondos verdes, resultado del proyecto de de Estudio Damero. “Como no pudimos reconstruir con exactitud la puerta que había, rompimos el estilo y diseñamos una nueva, moderna, como anuncio de que existe una reforma”.

De este lado, la puerta moderna se asocia con un espacio completamente adaptado al estilo de vida actual. Un verdadero pasaje Gentileza: Javier Agustín Rojas

Las molduras se pintaron de blanco y las paredes de ‘Gris Hamster’ (Alba). Gentileza: Luis Barandiarán

La arquitecta Laura Libenson pasó manejando por la puerta de esta propiedad en Lomas de Zamora y no le dieron los dedos para llamar al número en el cartel de venta. Conservamos el portón de entrada, la fachada, las puertas de madera y la escalera que conduce a la terraza: todo lo que estaba en buenas condiciones y que forma parte de la identidad de esta casa chorizo.

La puerta es la original, restaurada Gentileza: Luis Barandiarán

Junto a la puerta principal, la cortina de hierro original del almacén, que se adaptó a la nueva ventana Javier Picerno

La arquitecta Silvia Soqueff es la autora de la reforma del antiguo almacén de barrio cuya nueva fachada vemos arriba. Queda la cortina y quedan los vecinos de años (la diferencia con el primer piso es notoria), acompañados por nuevos colores y diseños.

Las puertas de esta antigua casa en Luján se dejaron como se encontraron, previo tratamiento con retardador de óxido. El objetivo, marcar contraste con la fachada recién pintada

Ancladas al paisaje

Decime que estoy en la playa...

“Según la tradición, las puertas y ventanas de quienes trabajaban en la pesca se pintaban de azul, y las de quienes lo hacían con la tierra, de rojo. Esa costumbre fue cediendo, y aparecieron, entre otros, el verde”. Eso nos contó la diseñadora de interiores Rocío Petalás (descendiente de griegos que hoy reparte sus días entre Atenas y Buenos Aires) cuando compartió con nosotros este proyecto que llevó a cabo en Mykonos.

Onda naútica al cuadrado: no solo uno sino dos ojos de buey

“No queríamos algo convencional”, dicen los dueños de esta casa de La Pedrera cuyo diseño le encargaron al arquitecto Matías Sambarino, tan amante del surf como ellos. Un revestimiento de lapacho curvado para evocar a las olas y aberturas redondas le imprimen un fuerte carácter a la construcción.

Con sus tejas portuguesas y postigos verde agua, esta casa de fin de semana aparenta tener muchos años, pero es nueva

“Como arquitecto, me gusta ir al otro extremo y experimentar una propuesta distinta, como una casa a la que parece que ya le pasó el tiempo”, comparte Jorge Mazzinghi sobre este proyecto de carácter rústico inspirado en las casonas de provincia. Para lograrlo, el tratamiento de la fachada y las aberturas fueron esenciales, por supuesto.

Impactar de entrada

Puerta tallada traída de la India (Compañía Nativa) en la casa de la arquitecta y decoradora Ana Barrio, integrante de Grupo Pauta Daniel Karp

La puerta es uno de los objetos más queridos de la casa. Conseguida en el desguace de una fábrica, se puso tal como llegó: con la pintura saltada y el graffiti que dice “Boca”. Javier Picerno

“Hay mucho vidrio porque lo más importante era estar en contacto con el afuera desde cualquier lado. Para mí, es un privilegio vivir así”, nos contaba la artista Berna Luna cuando la visitamos en su casa de City Bell. La transparencia en contraste con esta puerta con tanto carácter expresa su audacia creativa.

Una entrada por la que nunca se pasa en piloto automático. Daniel Karp

“Vi esta combinación de naranja vibrante con tonos oscuros en una revista, y la quise para mi casa: le da vida y la hace especial”, nos dijo la dueña de esta casa de inspiración californiana en Villa Catedral.

El origen de todo

Un detalle puede ser tan importante que identifique al todo. Eso ocurre con “la casa de la puerta amarilla”, como la conocen los vecinos de Tafí del Valle. (Se dice, incluso, que ya es casi un juego encontrarla).

Mientras que el hormigón da forma a paredes y techos, el ladrillo actúa como un filtro dinámico que proyecta luces y sombras. Entre ellos, la puerta amarilla que le da nombre a la casa Jimena Montenegro

“La puerta amarilla fue lo que inspiró el hilo conductor del diseño. Es un color que nos une como pareja y nos gusta mucho”, nos contaron los arquitectos Santiago Vittar y Natalia Giménez, de Etéreo Arquitectos, dueños y artífices de esta casa en Tafí del Valle.

Puerta de entrada (SEDA Metalúrgica) Jimena Montenegro

Azules

Parece una postal norteamericana, pero está en Buenos Aires. Paredes con siding, una puerta rodeada de vidrio y la enredadera que enmarca prolijamente Daniel Karp

En la casa de la artista visual Victoria Llorens, la fachada muestra listones blancos y postigos negros. Y una puerta azul. Un toque de gusto, porque no es un color que se repita en ninguna pared interior, anque sí en varios sillones y en sus propias obras. Vale la pena volver a darse una vuelta (click acá).

Azul cobaldo liso y texturado en la superficie de la puerta de entrada y de la escalera brutalista en medio de una estructura victoriana French & T

El arquitecto londinense Ned Scott encaró la remodelación de esta propiedad victoriana al sur de Londres para vivir con su familia. Recuerda parte de la obra como “titánica”. “Hubo que poner un apuntalamiento temporario para crear un espacio de entrada de doble altura y el nuevo hueco de la escalera”. Ahora, ambas están unidas por el color, además de la historia.

Blancas hacia adentro, índigo hacia afuera. Así son las puertas de la casa que hizo la artista Alicia Goñi en Pueblo Oceánico, Uruguay. Pompi Gutnisky

Serio, solo en apariencia

“El verde es uno de mis colores preferidos porque remite a lo natural y a la vida; tiene carácter y brillo propio. Al pertenecer al mundo del teatro, tiendo a inclinarme por paletas que generen estímulos”, nos contaba la diseñadora gráfica, artista, escenógrafa, curadora Marcella Rela sobre la reforma de su PH.

La puerta en un austero verde inglés forma parte del efecto con su rojo complementario en la estructura del sofá, que emula el que tenía el decorador Jean-Michel Frank en su estudio parisino Javier Picerno

Lo que se puede lograr

La fachada de esta casa del barrio de Palermo cambió radicalmente. Ahora está revestida con tubos de hierro blanco que le dan identidad y es uno de los aspectos centrales de la reforma a cargo del arquitecto Joaquín Adot. Otro rasgo renovado es el ventanal de 1,80m a mayor altura que el original que le asegura más luz e intimidad al living que da a la calle.

Si hablamos de puertas, no podemos dejar de incluir la que soñó y logró Virginia Escribano Virginia Escribano

“Un día, agarré un cuadernito para plasmar ideas y dibujé una puerta redonda. No sé de dónde salió, pero me imaginaba un lugar diferente: un hogar de cuentos, un refugio que nos cobijara", compartió con nostros la interiorista y productora de contenidos Virginia Escribano hablando de su casa en Escobar.