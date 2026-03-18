Por qué los mentirosos se cansan más que las personas que dicen la verdad, según la neurociencia

Decir la verdad es, para el cerebro, un proceso casi automático. Recordar lo que ocurrió y relatarlo no requiere un esfuerzo especial: el cerebro recupera la información de la memoria y la comunica sin pasos adicionales. Mentir, en cambio, es una operación completamente distinta. Cada vez que alguien construye un relato falso, se activan simultáneamente varias zonas que permanecen en reposo durante la honestidad, consume recursos cognitivos que no se recuperan de inmediato y genera un desgaste acumulativo que, con el tiempo, termina pasando factura. Eso es lo que revela la neurociencia: mentir no es solo un acto moral, es un esfuerzo extra que los mentirosos pagan con fatiga, errores y, en muchos casos, con su propia delación.

El cerebro trabaja el doble cuando miente

Cuando alguien miente, su cerebro no realiza una sola tarea: ejecuta varias al mismo tiempo. Primero, debe construir un relato falso. Luego, tiene que suprimir la versión verdadera para que no asome por error.

Al mismo tiempo, monitorea constantemente que la historia inventada sea coherente con los hechos conocidos y con lo que ya dijo antes. Todo eso ocurre en segundos. Y tiene un costo.

Según Scientific American, la mentira es intencional, deliberada y agotadora, en contraste con la verdad, que es automática y sin esfuerzo.

Los estudios de neuroimagen confirman que el cerebro activa más regiones durante el engaño que durante la honestidad.

La zona más comprometida es la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos. Cuanto más compleja es la mentira, más trabaja esa área. Y más se agota.

Qué pasa en el cerebro cuando alguien engaña de manera habitual

Una investigación del University College London, publicada en Nature Neuroscience, reveló algo que cambia la perspectiva sobre la mentira crónica: cuando una persona miente por primera vez, la amígdala cerebral se activa fuertemente, generando sensaciones de culpa o incomodidad. Sin embargo, a medida que las mentiras se repiten, esa respuesta disminuye y la resistencia emocional frente al engaño se debilita.

Por qué los mentirosos se delatan aunque no quieran Freepik

El cerebro, en otras palabras, aprende a tolerar el engaño. La culpa disminuye. Pero el costo cognitivo no desaparece: simplemente se redistribuye.

Al gestionar información falsa, el cerebro debe mantener activa una doble contabilidad: lo que realmente ocurrió y lo que se inventó para engañar. Este fenómeno puede generar confusión, errores de memoria y disminución de la capacidad para recordar detalles auténticos.

Por qué los mentirosos se delatan aunque no quieran

El agotamiento cognitivo tiene consecuencias visibles. Los investigadores que estudian la detección de mentiras lo saben y lo usan a su favor.

Una de las técnicas consiste en pedir al sospechoso que relate su historia en orden inverso. Narrar hacia atrás aumenta la carga cognitiva porque va en contra de la secuencia natural de los eventos.

Para alguien que dice la verdad, el ejercicio es difícil pero manejable. Para alguien que miente, puede ser demasiado.

La corteza prefrontal muestra mayor actividad cuando alguien fabrica información, lo que sugiere que mentir requiere más esfuerzo cognitivo porque el cerebro debe gestionar y manipular falsedades mientras inhibe la respuesta verdadera.

Los estudios de neuroimagen confirman que el cerebro activa más regiones durante el engaño que durante la honestidad (Fuente: iStock)

El resultado final es predecible: quien miente de manera sostenida termina cometiendo errores. No necesariamente por descuido, sino porque el cerebro, sencillamente, llega a su límite.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.