¿Por qué nos gusta mucho más vernos en el espejo que en las fotos?

A muchas personas les ocurrió que deciden tomarse una foto porque les gusta cómo se ven en el espejo y esta no resulta como lo esperaban. Aquí le explicamos el porqué de esta situación.

No se trata de que su cara esté distinta o no se vea tan bien como creyó, sino que, principalmente, la resolución de una cámara nunca igualará la de los ojos humanos en algunos aspectos. Según lo que explicaron los especialistas en fotografía de Cambridge in Colour, muchos factores están presentes en esto y uno de los más importantes es la iluminación, que se recibe de manera completamente diferente en un lente que en un ojo.

Las cámaras, además, solo retratan una imagen estática que se conoce como fotografía, mientras que los ojos observan imágenes en movimiento en todo momento. De hecho, en el blog de Cambridge in Colour explican que sería más preciso entonces un resultado obtenido de un video.

En ese sentido, la cámara solo captura un momento preciso de un cuerpo que está siempre en movimiento, incluso cuando no se es precisamente consciente de ello, lo cual dificulta verse igual que como usted se reconoce en un espejo. De hecho, Cambridge in Colour divide en tres grandes categorías las principales diferencias entre la cámara y el ojo, las cuales afectan la manera en que se ven los cuerpos en las fotografías.

Las caras de los seres humanos usualmente no son simétricas, por eso hay quienes se sienten diferentes cuando ven su rostro de forma inversa iStock

Tres grandes diferencias

La primera tiene que ver con el ángulo de vista. Para una fotografía esto se define por la distancia focal del lente, lo cual en los ojos no es tan preciso. Debido a esto, la visión y el lente presentan maneras completamente distintas de entender las dimensiones.

La segunda se refiere a la “resolución y el detalle”. Las cámaras más profesionales actualmente pueden tener hasta 20 megapíxeles, incluso las de los celulares más costosos como el último iPhone alcanzan a tener 12 megapíxeles en ambas cámaras. A pesar de eso, esto no alcanzaría a la “resolución” del ojo humano, que en caso de no tener ninguna afección podría ser de lo que se traduciría a 52 megapíxeles, según lo que reporta el blog.

Sin embargo, el ojo humano únicamente obtiene esas imágenes en una visión central. Esto implica que en el día a día la calidad de lo que pueden ver las personas sobre un espacio específico, realmente, no es tan alta como la que se podría capturar, por ejemplo, con una cámara profesional.

El tercero y último aspecto vendría siendo la sensibilidad y el rango dinámico. Con respecto a esta última, el blog explica que: “Es un área en la que a menudo se considera que el ojo tiene una gran ventaja. Si tuviéramos que considerar situaciones en las que nuestra pupila se abre y se cierra para diferentes regiones de brillo, entonces sí, nuestros ojos superan las capacidades de una sola imagen de cámara”.

La cámara solo captura un momento preciso de un cuerpo que está siempre en movimiento iStock

Sin embargo, cuando se trata de la sensibilidad, el blog señala que a las cámaras se les creó un sistema que permite capturar mucho mejor que los ojos humanos cuando el foco son sujetos que se mueven rápidamente y las condiciones de luz son mucho más brillantes.

Teniendo en cuenta esa información, es difícil decir qué supera a qué, pues hay diferentes categorías en las que la visión es mejor que las cámaras o viceversa. Sin embargo, sí es claro que hay varios aspectos que afectan cómo alguien se puede ver en una fotografía o en persona.

¿Qué otros aspectos influyen?

Existen otros dos aspectos importantes para entender la diferencia. Primero, la imagen que se ve en el espejo es tan solo un reflejo de como usted es.

Hay tres aspectos importantes a la hora de comparar cámaras con la visión humana iStock

Segundo, los humanos no tienen rostros simétricos. Esto puede ser causado por muchos aspectos, desde simple genética hasta dormir del mismo lado todas las noches. Otra razón es que las personas están acostumbradas a mirarse de manera inversa, perspectiva que les proporciona el espejo. Sin embargo, eso no quiere decir que se vean igual a como se acostumbraron.

Esto sucede, por ejemplo, cuando se toma una selfie y la invierte, pues esa no es la forma que se asemeja más a lo que usted reconoce como su cara. Independientemente de que su fotografía no quede como usted lo esperaba, hay aspectos que en general son relevantes para tener en cuenta cuando se quiere obtener un buen resultado. Estos son la iluminación, el foco y la resolución de la cámara.