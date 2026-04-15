Por qué tu botella de agua reutilizable puede ser un foco de bacterias

El hábito de beber agua en botellas reutilizables es común entre quienes buscan una hidratación constante durante la jornada. Sin embargo, un error habitual en la higiene de estos objetos convierte el recipiente en un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos. Marina, científica especialista en tóxicos y graduada en Biotecnología, explicó que una limpieza superficial con agua y detergente resulta insuficiente para garantizar la inocuidad del producto.

La experta relató una experiencia académica en la que su equipo tomó muestras de diversos objetos cotidianos, entre ellos un dispenser de agua y un inodoro. El estudio reveló una carga bacteriana sorpresivamente alta en los dispositivos de suministro de agua. Informes recientes respaldan este hallazgo al señalar que algunas botellas de uso frecuente acumulan hasta 40.000 veces más bacterias que la superficie de un inodoro. Este fenómeno ocurre porque ciertos microorganismos se adhieren a las paredes del recipiente y entre sí para formar lo que la ciencia denomina biofilm.

Hay que tener cuidado con la proliferación de bacterias en estos recipientes (Foto: Freepik)

Para revertir esta situación, la especialista propone dos medidas fundamentales. En primer lugar, es necesario renovar el contenido de la botella con frecuencia y lavarla al menos una vez por día. En segundo lugar, la limpieza requiere de una acción mecánica específica. “Necesitamos un cepillo, un cuchillo y darle particularmente a los bordes, no olvidarse de la tapa que es un lugar que puede acumular muchas bacterias”, detalló Marina en su análisis técnico sobre la higiene correcta de los recipientes.

El enjuague simple elimina solo una parte de la suciedad, pero la fricción resulta indispensable para remover las capas de bacterias que se fijan a la superficie del material. Además, la especialista recomendó prestar atención a los componentes físicos del envase. Sugirió evitar modelos que presenten excesivo plástico en la estructura de la tapa y el pico, ya que estas piezas dificultan una higienización profunda. Por último, aconsejó optar por el consumo de agua filtrada en lugar de utilizar agua directa de la canilla para minimizar los riesgos de contaminación biológica.

Las botellas reutilizables se deben lavar periódicamente (Foto: Freepik)

La prevención, mediante el cepillado constante y el mantenimiento riguroso de las partes móviles de la botella, asegura que el hábito de hidratarse no se traduzca en una exposición innecesaria a colonias bacterianas que prosperan en entornos de humedad constante si el usuario no interviene de manera adecuada.