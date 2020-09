"¿Por quién me tomás?": el "libro de quejas" más antiguo tiene casi 4000 años

La queja se refiere a un intercambio entre dos comerciantes de la antigua región mesopotámica Crédito: Museo Británico

Todavía no se ha encontrado un registro anterior que demuestre lo contrario. Conservada en el Museo Británico, una tabla de arcilla escrita 1750 años antes de Cristo podría denominarse como el primer libro de quejas de la historia.

El texto se refiere a la adquisición de una serie de lingotes de cobre y está dirigido al vendedor a quien se lo acusa de comercializar materiales de baja calidad y de tratar con desprecio al agente de compras enviado para realizar el intercambio.

La queja proviene de Babilonia -actual Irak-, un lugar que se caracterizó por la intensa actividad comercial. En 1967, Leo Oppenheim, un reconocido asiriólogo (el estudio de las culturas del Antiguo Próximo Oriente), publicó el libro Cartas desde Mesopotomia, donde seleccionó 150 mensajes que pudieran ofrecer una imagen más íntima de la sociedad mesopotámica.

El mensaje se tradujo del sistema cuneiforme de escritura, que consistía en una serie de marcas en forma de cuña sobre tablillas de arcilla húmeda. Este tipo de escritura comenzó hace unos 5500 años y su uso se extendió hasta el 200 antes de Cristo, cuando los romanos la reemplazaron por el alfabeto.

El conflicto que se describe en la queja tiene como protagonistas a Nanni y a Ea-nasir, dos comerciantes de cobre de la época. La carta enviada por Nanni se refiere a una supuesta "estafa" de Ea-nasir: "No hiciste lo que prometiste. Le diste a mi mensajero lingotes de cobre de mala calidad y le dijiste que se los llevara si quería o que no lo hiciera, pero que se fuera. ¿Por quién me tomás que te atrevés a tratar a alguien como yo con tanto desprecio? Ahora tenés mi bolsa de dinero en territorio enemigo, por lo tanto, depende de vos devolvérmelo en su totalidad. A partir de este momento, no aceptaré ningún material suyo que no pueda seleccionar en mi propia casa".

La tabla de arcilla de la queja fue encontrada en las ruinas de Ur, en Irak Crédito: Pinterest

La tableta, que fue descubierta en las ruinas de Ur, mide casi 12 centímetros de alto, cinco de ancho y casi tres de grosor. Si bien se cree que existen miles de denuncias como esta, los investigadores estiman que la mayoría de ellas se perdieron durante el saqueo al Museo Nacional de Irak, en Bagdad, durante 2003.