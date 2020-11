Un grupo de seis amigas no se veían desde hace ocho meses por la pandemia. Por el cumpleaños de 80 de la mayor de ellas se reencontraron y su reacción sorprendió a todos Crédito: Twitter

Zulma, Loli, Neli, Nené, Cheya y Naia nacieron en Hughes, una localidad en el sur de Santa Fe. Son amigas desde hace, al menos, 60 años. Ellas estaban acostumbradas a verse seguido, pero la pandemia les impidió encontrarse. Sin embargo, hace algunos días atrás, llegó el cumpleaños número 80 de Nené y sus amigas decidieron darle una alegre sorpresa.

Del grupo de seis amigas, tres -Nené, Naia y Cheya- son hermanas y viven en Beccar; Neli está en Capital Federal; y Zulma y Loli en Santa Fe. "Somos un grupo de amigas del colegio del pueblo y es una amistad que no se cortó nunca. Nos vemos muy seguido, pero ahora por la pandemia no nos veíamos desde enero", relató Naia Rodríguez a LA NACION.

Antes de que se establecieran las medidas de confinamiento, las seis amigas solían verse, aproximadamente, cada dos meses para, como ellas mismas describieron, "recargar pilas". "En tiempos normales nos reunimos seguido. Nos re divertimos. Tiramos colchones al piso y nos quedamos juntas. La pasamos súper", contó Naia.

Pero todo cambió desde que comenzó la pandemia. No pudieron volver a verse y con el correr del tiempo se avecinó la fecha del cumpleaños número 80 de Nené, la mayor de todas ellas. "Nosotros siempre organizamos las fiestas y somos un montón. Y siempre decíamos que cuando cumpliéramos los ochenta íbamos a festejar. Y ahora ella [por su hermana] decía 'qué lástima que las chicas no vienen'", continuó la mujer.

En ese momento, la familia decidió organizar el reencuentro y les pidieron a las amigas que estaban en Santa Fe que viajaran en secreto. Así fue que manejaron 400 kilómetros hasta Buenos Aires para saludar a Nené.

"Llegaron como a las tres de la tarde a la casa de mi hijo, donde podíamos estar al aire libre. Ellas estaban ahí y yo me quedé en mi casa entreteniendo a Nené. Después fuimos a la casa de mi hijo y cuando entró al jardín no se dio cuenta, así que le dijeron 'mirá para el otro lado' y ahí no lo podía creer", exclamó Naia.

"Cuando las vio no lo creía, se quedó como parada, se tapó la cara y no sé cuántos gestos hizo. Nos emocionamos tanto porque es la primera vez que nos vimos desde que empezó la pandemia y es la primera vez que estábamos tanto tiempo separadas", reconoció.

Ahora, "las chicas", como las llaman entre sus conocidos, encontraron la manera de vincularse en tiempos de pandemia a través de la tecnología. Se mantienen comunicadas a través de un grupo de WhastApp, "Santa Fe Gilrs", y de esa manera pueden acompañarse.

"Es una amistad muy sana, sin envidia. No notamos nunca celos una de la otra. Eso es muy importante porque si no la amistad no perdura. Y después cada una tiene su carácter de cada una, pero siempre estamos felices de encontrarnos. El otro día Llegaron a las tres de la tarde y se fueron a las nueve de la noche, y cuando volvieron ya empezamos a chusmear por el grupo", cerró Naia, entre risas.