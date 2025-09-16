Preventa verano 2026: viajá a Uruguay con descuentos, nuevos servicios a bordo y beneficios en destino

La primavera casi está entre nosotros, y con ella arranca también la preventa de verano para viajar a Uruguay con Buquebus: la compañía está ofreciendo un 25% de descuento en pasajes y bodegas entre el 15 y el 17 de septiembre ingresando el cupón “LLEGASTE” en Buquebus.com para viajar hasta el 31/5/26 (con exclusiones).

Otra alternativa: conseguir hasta un 20% de descuento en paquetes turísticos a Uruguay y hasta tres cuotas fijas en dólares al combinar buque, hotel y servicios turísticos.

La propuesta resulta tentadora. Se trata de viajar con toda la comodidad y el mejor servicio, gastronomía de primer nivel, cambio de moneda y wi-fi satelital a bordo y acceso a free shops. En destino, los pasajeros podrán disfrutar de los beneficios exclusivos de Buquebus, como un 20% de descuento en las compras de supermercado o farmacias.

“China Zorilla”: la prueba de que la sustentabilidad a gran escala es posible

Su lanzamiento está previsto para principios de 2026: se llama “China Zorrilla” y es el ferry 100% eléctrico más grande del mundo. Con él la compañía busca seguir consolidándose como pionera en la industria del turismo y demostrar que el modelo de la sustentabilidad aplicada a la eficiencia a gran escala es posible.

El China Zorrilla tendrá capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y conectará Puerto Madero con Colonia del Sacramento, donde están los cargadores.

El proyecto recibió el aval del Banco Mundial tras superar un riguroso proceso de evaluación de aspectos ambientales, financieros, legales e incluso sociales. A su vez, junto al Banco Santander Uruguay, Buquebus logró un hito global: la primera “operación azul” aplicada al transporte marítimo eléctrico en el mundo, un tipo de financiamiento destinado a proyectos que protegen océanos y recursos hídricos.

“Buquebus tiene un propósito claro: liderar la industria hacia emisiones netas cero. Los ferries desempeñan un papel vital para satisfacer la creciente demanda de opciones de transporte ambientalmente sostenibles, y la electrificación es una solución clave”, señalaron desde la compañía.

El barco contará con un sistema de acumuladores eléctricos de más de 40 MWh, cuatro veces mayor que cualquier instalación marítima previa en el mundo. Pero además está pensado para vivir una experiencia única gracias a su diseño interior moderno y espacioso.

Tendrá dos ascensores con capacidad doce personas cada uno para transitar los tres niveles del barco y será el más avanzado de la flota de Buquebus, con el instrumental más sofisticado de la región y tecnología aplicada al servicio del pasajero.

La terminal de Puerto Madero se transforma en un hub regional

Paralelamente continúa en Puerto Madero la construcción del Portal Buquebus, un hub regional de turismo de más de 90.000 m² que integrará un estacionamiento inteligente para 850 vehículos (habilitado también para todos aquellos que trabajan en el microcentro o visitan Puerto Madero), hotel de primera categoría con 150 habitaciones, torre residencial con vistas al Río de la Plata y un centro comercial, así como áreas de jardines para disfrutar de un paseo verde en el centro de la ciudad.

