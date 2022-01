Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: mañana inestable

Comienza la semana con cierta inestabilidad en la madrugada del lunes que podría extenderse hasta el amanecer donde se podría esperar alguna lluvia aislada. El termómetro empieza la cuenta desde muy agradables 20°C, pero se disparará cuando se corran la nubes hacia una tarde de calor. Por suerte no se espera descenso de aire caliente, será una jornada con el viento casi en calma por lo que la máxima no llegará a valores extremos, recortándose en 33°C. Si bien no será un día sofocante, no la tendrá fácil el que le toque caminar o trabajar todo el día bajo el sol. La noche planea viento del sudeste ya más moderado como para tranquilizar al mercurio que aterrizará en 25°C redondeando una jornada de calor intenso pero lejos de sentirse agobiante y permitiendo descansar a la noche.

Martes: último día de calor

El martes será el gran día, el más esperado desde la semana pasada prometiendo una potente entrada de aire frío y seco que recambie nuestra columna atmosférica y haga descender la temperatura. Pero eso será al final del día por lo que habrá que sobrellevar otra jornada calurosa que tendrá la lupa puesta en la probabilidad de tormentas aisladas. La mínima largará desde bastante arriba con 23°C y la máxima quedará atada al horario de entrada del frente, pero todo indica que pasaremos por 34°C vespertinos antes de que llegue el alivio. Si tenemos lluvia mas temprano podríamos evitar una tarde de calor sofocante. Hacia la noche, soplarán las ráfagas del sur anunciando el final del episodio de calor extremo que empezó en Nochebuena.

Miércoles: llega el alivio

El miércoles recobrará la estabilidad atmosférica y la paz térmica de la mano del aire frío que soplará hasta el mediodía. El viento sudeste nos dejará una mínima muy cómoda con un amanecer de 19°C y cielo mayormente despejado. Hacia la tarde, se espera viento del este para seguir contrarrestando al sol que solo podrá empujar el mercurio hasta 28°C, toda una gentileza a como estaban las cosas. Un día increíblemente cómodo para moverse por la vía pública o hacer actividad al aire libre sin acalorarse. La noche cerrará en 22°C, como para arreglarse con el ventilador en mínimo.

Jueves: otro día robado al verano

El jueves tendrá pocas horas de viento suave del noreste por la mañana para ligar un giro de veleta al mediodía que nos permita liberarnos de una jornada de calor fuerte. Se espera una mínima de 20°C para contar con otro amanecer muy agradable. La tarde traerá viento este y bastante nubosidad hasta tapar al sol por completo y condicionará al termómetro que solo logrará tocar los 29°C como máximo esfuerzo. Será otra tarde robada al verano. La noche proyecta otro cierre con valores muy cómodos con 23°C a la hora de irse a dormir.

Viernes: calor tranquilo

El viernes repetirá la dinámica del día anterior pero con mucha más nubosidad. Viento norte por la mañana para un nueva rotación al este que nos salve de una tarde muy calurosa. Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 30°C que por ser enero se podría considerar como una tarde de calor tranquilo. Hacia la noche se intensifica el viento fresco para un cierre en 24°C en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Spoiler alert

El sábado volvería a invitar a la pileta en un día soleado con una máxima de 32°C. El domingo se espera más calor con el mercurio superando los 34°C. Hacia la noche entraría un frente frío cortando la suba de temperatura y abriendo un escenario de lluvias nocturnas, que esperamos no se adelante.

Eso es todo amigos y amigas. El calor intenso tiene sus horas contadas aunque por suerte lo peor quedó atrás, de todas formas habrá que desandar un lunes y martes de altas temperaturas. Desde ya, nuestra suerte térmica será el infortunio de los turistas que esperan por calor en la costa atlántica. Ellos deberán aprovechar el comienzo de semana con días de playa, con el termómetro superando los 31°C, luego las máximas se desploman y olvídense del chapuzón. Lo más importante es que baja la temperatura en el estuario y podremos respirar después del sofocón de los últimos días, además no se vislumbran escenarios de calor extremo para los próximos diez días.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli