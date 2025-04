Pronóstico del tiempo: cuál será el día más frío de la semana, según Diego Angeli

Lunes: vuelve la bufanda

Para hoy se espera un amanecer invernal en la ciudad de Buenos Aires con una mínima de 10ºC, aunque la zona suburbana puede esperar hasta 7ºC. Por suerte, el viento leve del sur no llevará la sensación térmica mucho más abajo, pero no extrañaría que aquellos trabajadores del último cordón suburbano luzcan gorros y bufandas. Se espera una mañana con mucho sol que ayude a sobrellevar las bajas temperaturas del comienzo del día, lo que también se reflejará en una jornada de mucha amplitud térmica. El sol le ganará la pulseada al suave viento desde el sur para que el termómetro se recupere hasta entregar una tarde de cielo mayormente despejado, por lo cual el mercurio escalará hasta 21ºC. Hacia la noche no tendremos viento y conservaremos el cielo limpio en un cierre con 16ºC.

Martes: mañana fría, tarde templada

El martes rotará la veleta para anunciar la llegada de aire templado al estuario. Se espera un amanecer con viento leve del noreste, cielo ligeramente nublado y mínima de 11ºC. Seguiremos con la progresión térmica de los últimos días con mañanas frescas ―y hasta frías― en la zona suburbana, y máximas templadas para dar otra jornada con amplitud térmica que obligará a muchos a volverse con el abrigo en la mano. La tarde promete mucho sol, con poco viento y una máxima de 21ºC. La noche mantendrá una masa de aire quieta en un cierre con 16ºC.

Esta semana, la mayoría de las mañanas estarán frescas en el AMBA [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Miércoles: otro día a pleno sol

El miércoles será el segundo día con circulación de aire templado y ya se verá una tímida recuperación de la temperatura. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado desde el norte y el termómetro partirá desde los 13ºC. Aunque se trate de aire templado, el chiflete de la mañana podría obligar a todos a abrigarse con atuendo invernal. El mercurio rebotará mucho antes del mediodía para dejarnos otra jornada con buenas condiciones meteorológicas, ideal para los que tengan alguna actividad que demande estar varias horas a la intemperie. Se esperan 21ºC de máxima, se mantendrá el cielo mayormente limpio y el viento desde el norte que ayudará a conservar la temperatura nocturna en un cierre con 18ºC.

Jueves: vuelven las nubes

Se acabará la oferta de cielo mayormente despejado con el ingreso de nubosidad alta que no le quitará luminosidad al día. Se aguarda un amanecer con cielo algo nublado, viento leve desde el norte y mínima de 14ºC. El descenso de aire caliente seguirá respaldando la lenta recuperación térmica de las mañanas, y también se empezará a notar por las tardes cuando el termómetro marque 22ºC. El atardecer mostrará mucha más cobertura nubosa, en un cierre con 19ºC que obligará sacarle una manta a la cama.

Viernes: sigue subiendo la temperatura

El viernes conservará el descenso de aire caliente que arrimará mucha nubosidad a la región. Se estima un amanecer con cielo mayormente cubierto, viento leve desde el norte y la mínima que seguirá su lenta remontada ofreciendo 15ºC. Tendremos sol intermitente, algo que poco le importará al termómetro por que se animará a una tarde de calor suave con 23ºC de máxima. La noche se encontrará a salvo en un cierre muy agradable para los que quieran salir con 19ºC.

Borrador del fin de semana

La temperatura irá aumentando progresivamente durante la semana para dar un fin de semana ideal para actividades al aire libre Pheelings media - Shutterstock

Tanto el sábado como el domingo mostrarán el mismo patrón sinóptico, con viento desde el noreste que nos mantendrá lejos del frío, una mínima de 16ºC, y tardes cálidas y soleadas con 23ºC. Que nada cambie porque, hasta ahora, el próximo finde es una pinturita.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana sin sobresaltos atmosféricos: tendremos algunas mañanas frías, pero las tardes redimirán a los friolentos con temperaturas cálidas como para andar con la campera abierta. Atención todo aquel que necesite varios días seguidos de sol y sin lluvias para emprender algún trabajo al aire libre porque se vienen diez jornadas seguidas con buen tiempo que, si bien harán muy aburridos los reportes meteorológicos, permitirán planificar mucha actividad al aire libre.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli