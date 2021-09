Pronóstico del tiempo: de a poco, se va la lluvia

Escenas del capítulo anterior:

Los porteños sufrieron dos jornadas consecutivas de precipitaciones con algunos pasajes de lluvia muy intensos. Moverse por la calle entre las ráfagas y los chaparrones representó una verdadera proeza. Las probabilidades de conseguir un taxi en la calle eran más bajas que la posibilidad de ver a Deportivo Morón ganando un mundial de clubes. Los laburantes empapados clamaban por el cese de la hostilidad atmosférica mientras se resignaban a pisar los charcos ya con sus medias mojadas y sus paraguas dados vuelta. La promesa de un miércoles sin lluvias empezaba a desvanecerse y los incautos se resignaban a enfrentar otro día difícil sabiendo que a pesar de la amenaza de los nubarrones cargados, los chaparrones tenían sus horas contadas.

Jueves: último día inestable

Siguen los nubarrones estacionados en nuestro firmamento para darle forma a otra jornada inestable que podría depararnos lloviznas y algunas lluvias aisladas. A diferencia de los últimos dos días no se espera un día con lluvia sostenida ni chaparrones activos, pero alguna precipitación puntual es parte del libreto meteorológico de este jueves. Vuelven las ráfagas frías al estuario como para dejar que el invierno ofrezca una de sus últimas funciones y para acentuar el fresco matinal, con el termómetro saliendo desde los 11°C y recortando la máxima en 15°C. Será otra jornada difícil para los que tengan que andar por la calle, esta vez no tanto por las precipitaciones sino por el fuerte viento en superficie que puede dar una percepción muy baja de la temperatura.

Viernes: se va la lluvia pero el sol no llega

Para mañana se espera una progresiva atenuación del viento y el retiro de la nubosidad media y alta. Lamentablemente se quedan los cúmulos bajos para seguir con la postal del cielo nublado, alguna ocasional fractura del manto de nubes podría devolvernos el sol por algunos minutos, pero será otro día gris en la ciudad, eso sí, ya sin previsión de precipitaciones. Sigue el frío matinal con 10°C de mínima, a pesar de toda la circulación de aire frío nocturna el termómetro no se derrumba significativamente gracias a la nubosidad baja. La máxima lograría recuperarse hasta los 17°C para volver a sacarnos del segmento invernal en una tarde con cielo mayormente nublado pero con viento leve. La noche proyecta con 11°C sin estimación de lluvias para los que quieran salir.

Sábado: sube la temperatura con algo de sol

Después de varios días con cielo cubierto comienzan lentamente a retirarse los nubarrones de nuestro cielo. Seguiremos conservando la nubosidad baja pero al menos ya contaremos con el sol de manera intermitente. Volverá a soplar de manera leve viento norte para arrimar aire más templado, en un amanecer que mostrará los primeros indicios de recuperación térmica con una mínima de 13°C. Hacia la tarde se retiran los últimos cúmulos y podríamos tener algún pasaje soleado con el termómetro escalando hasta los 19°C. Si bien nuestra bóveda celeste conservará estratocúmulos y cirrus será la primera jornada que ofrecerá un ambiente más luminoso por fuera del ambiente lúgubre de las últimas jornadas. Se puede planificar actividad al aire libre durante todo el sábado, la noche no corre riesgo pero como estará vedado el consumo de alcohol entiendo que usted no tendrá motivaciones para salir.

Domingo: la noche en duda

Por suerte la jornada dominical no presentará sobresaltos meteorológicos salvo la noche, cuando el ingreso de un nuevo frente frío traerá inestabilidad renovando la posibilidad de precipitaciones. Se espera un día con un manto de nubosidad muy alta por lo que estaremos ante una jornada agradable aunque el cielo despejado y el pleno sol se seguirán haciendo esperar. Conservaremos el descenso de aire templado con la veleta marcando el noreste para seguir con la recuperación del termómetro que largará desde los 15°C para ir en búsqueda de los 21°C vespertinos, en una tarde muy agradable redondeando una jornada que no condicionará los comicios en la ciudad de Buenos Aires. Cerrando el día comenzará nuevamente a nublarse con probabilidad de precipitaciones hacia la medianoche. Esperemos que la lluvia no se adelante.

Spoiler alert

El lunes podría ofrecer precipitaciones y hasta algunas tormentas aisladas, luego se vienen varios días con circulación de aire frío y seco de manera muy leve por lo que podría volver el cielo despejado a partir del martes y quedarse por toda la semana.

Eso es todo, amigas y amigos. Los nubarrones se quedan un par de días más arriba nuestro y si bien la inestabilidad persiste nos alejamos del escenario de lluvias intensas de los últimos dos días para pasar a un segmento de lloviznas intermitentes y lluvias aisladas para hoy y el cese definitivo de precipitaciones para mañana, con la promesa de un domingo sin caprichos atmosféricos que pueda condicionar la participación electoral. De a poco se va la lluvia y, por lo menos hoy, no llegaremos empapados al laburo o en la vuelta a casa.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli