Pronóstico del tiempo: el sol pelea contra las nubes

Escenas del capítulo anterior

Después de cuatro días seguidos con el cielo nublado los ciudadanos empezaron a perder la paciencia. “Acá las cosas son blanco o negro, nada de grises”, gritaba un vecino sobre un micrófono. “Ya no puedo con esta humedad, me plancho el pelo y a la media hora ya me parezco a Alcides”, vociferaba una señora indignada con el frizz. “Que llueve, que no llueve, que la llovizna... esto con el invierno no pasaba”, “Mirá cómo tengo el juanete, mirá, mirá”, “No puedo colgar la ropa y hace días que uso el mismo slip”, “Te prometen primavera y después te sacan el sol, hay que acabar con la casta meteorológica”, fueron varias de las frases que se escucharon mientras las protestas se multiplicaban por la ciudad. La gente le exigía al sol una prueba de vida mientras los nubarrones seguían intimidando desde el cielo. Hacia el final del episodio los cúmulos empezaban a organizar su retirada, pero antes preparaban su último chaparrón. Por algunas horas el sol sería liberado y los colores volverían por un rato a la paleta porteña.

Jueves: neblina, sol, calor, lluvia y ráfagas

Bienvenidos a una jornada de súper acción meteorológica en el estuario. La primera actriz del reparto en salir a escena será la neblina, favorecida por la extrema humedad y la falta de viento, desde ya el fenómeno se notará mucho más en la zona suburbana. Atención los que tengan que moverse temprano con sus vehículos por el último cordón del conurbano y por las rutas provinciales. La mínima seguirá distante del frío matinal con 15°C de salida al amanecer donde el protagónico lo tomará el sol después de cuatros días completos de ausencia. Elija una remera decente antes de salir de casa porque vamos rumbo a una tarde de calor cuando la máxima sea la protagonista con el mercurio rebasando los 25°C, un registro que no se daba hace varias semanas. Hacia el atardecer será el turno de los nubarrones que regresan para volver a nublar el firmamento porteño y dar paso a un escenario de tormentas aisladas. El cierre estará a cargo de las ráfagas frías desde el sudoeste para hacer desplomar la temperatura hacia el final del día. Si vuelve tarde, lleve abrigo. Quedar a merced del viento fuerte y frío sumado a la lluvia puede significar ganarse un resfrío. Si bien las tormentas pueden desactivarse o cambiar su trayectoria y eludir la ciudad, no nos vamos a salvar de las rachas heladas en el cierre del día.

Viernes: el sol vuelve para quedarse

Para mañana se espera la salida definitiva de la nubosidad de nuestra bóveda celeste, asegurando algunos días con cielo mayormente limpio. La circulación de aire frío durante la madrugada se habrá traducido en un importante descenso de temperatura por lo que se podría esperar un amanecer un poco más fresco con el mercurio saliendo desde los 12°C, conservando todavía cierta intensidad de viento en superficie. Antes del mediodía se calmará el viento y se correrán los últimos cúmulos para dar paso a una tarde a puro sol, con cielo despejado y una máxima de 20°C. La noche presentará viento leve del Este con 15°C sin ningún capricho atmosférico para los que quieran salir.

Sábado: cielito lindo

El fin de semana será una verdadera redención solar después de una semana tan inestable. El comienzo marcará el regreso del freso matinal con 11°C al amanecer. Se estima un día con cielo mayormente despejado, viento leve desde el norte y una tarde con temperatura muy agradable con el mercurio buscando llegar a los 21°C. La noche también se encuentra a salvo para redondear una jornada de excelentes condiciones meteorológicas para los que quieran salir.

Domingo: Día de la Madre sin lluvia

La jornada dominical conservará el buen ánimo atmosférico con otro día a pleno sol que repetirá el amanecer fresco con 11°C para darle paso a una tarde primaveral con pocas nubes y una máxima de 23°C. Buenas noticias para los que quieran sacar la mesa afuera al mediodía en los festejos familiares.

Spoiler alert

La semana que viene hará las delicias de la afición primaveral con una hilera de días soleados y tardes de calor suave, con mínimas promedio de 15°C y máximas de 22°C. Todo un aburrimiento para los presentadores del tiempo.

Eso es todo amigas y amigos. Aunque hoy vuelva el sol todavía nos falta la última lluvia de la semana. Lo más importante reside en la jornada dominical con una atmósfera estable poniendo a salvo el almuerzo familiar. Hoy será el último día de extrema humedad, las ráfagas se encargarán de limpiar el cielo en un cierre donde se sacudirán las puertas y ventanas, se doblarán los árboles y chiflarán los cables.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli