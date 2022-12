¡Pronta Navidad! 5 ideas para hacer buenos regalos

escuchar

Se acercan las Fiestas y comienza la corrida por los regalos. Estas son las propuestas de Club LA NACION para regalar esta Navidad, con ideas que van desde vinos y whiskies hasta productos de cosmética, belleza y aromaterapia.

Vinology

Confiá en la asesoría de Vinology para regalar un buen vino.

Esta vinoteca ya lleva más de 10 años liderando el rubro en el barrio de Cañitas. Ideada como un lugar de encuentro entre el mundo vitivinícola y los consumidores, Vinology ofrece un calendario de degustaciones, clases de capacitación, presentaciones de bodegas y actividades afines, incluyendo eventos online ligados al vino, la música y el maridaje. En su local encontramos etiquetas de bodegas grandes y pequeñas, así como productos gourmet. Regalar una botella siempre es una idea afortunada para agasajar a alguien en estas Fiestas.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Universo Garden Angels

¿Qué tal regalar una rica fragancia?

Con 20 años marcando el camino de la nueva cosmética natural y emocional, Universo Garden Angels propone un tiempo para salir de la rutina y la aceleración cotidianas y un espacio donde cada cosa encuentre su importancia, su relevancia y su medida. Su Aromacolorterapia es natural, holística y energética, ya que embellece el aspecto físico a la vez que equilibra mental y espiritualmente. En su tienda encontramos infinidad de productos ligados al bienestar que abarcan la aromaterapia, fragancias, el hogar, el cuerpo, el rostro y más.

Roses Are Roses

Los productos de Roses are Roses recuperan los aromas y sabores de la infancia de su creadora, Andrea Frigerio.

Para recuperar los sabores, aromas y sonidos de su infancia, Andrea Frigerio creó esta marca de belleza natural en 2009. Con tiendas en Recoleta, Belgrano, Martínez y San isidro, ofrece una gran variedad de fragancias florales, cítricas, aromáticas, frutales, maderas, especiadas y gourmet. También, su exquisita línea Bath & Body con lociones, cremas, brumas, jabones, geles de ducha, sales y espumas de baño, after shave, toallas y sanitizantes. Y dentro de la categoría Home Fragrances hay difusores, velas, aguas de ropa y home spray para aromatizar el hogar.

Avon

Avon vende mucho más que cosméticos: en su catálogo ahora también hay artículos para el hogar.

Avon fue la primera marca internacional de venta directa en llegar al país en 1970 y al día de hoy continúa siendo una fuente de ingreso de mujeres argentinas independientes, a lo que además sumó una propuesta comercial digital. Con la premisa de impulsar la democratización de la belleza, mantienen una oferta variada, competitiva y accesible. Entre sus productos encontramos artículos para el rostro, el cuerpo y el hogar, así como maquillaje, perfumes, toallas, sábanas, utensilios de cocina, indumentaria, accesorios, relojes, joyería y más.

Whisky Boutique

Para los bon vivant, las propuestas de Whisky Boutique son ideales.

La tienda online argentina de whisky premium ofrece más de 100 etiquetas de seis países diferentes. No hay regalo más clásico que una botella de whisky, sinónimo de agradecimiento y celebración. En su tienda encontramos además accesorios y cristalería y un descuento especial para socios BLACK en etiquetas de Tullibardine, Glenfarclas y Kilchoman. Entre otras rarezas de esta bebida noble, pueden hallarse The Singleton 18 años, West Cork, The GlenAllachie 15 años, Arran 10 años y Redbreast 12 años.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Para ser parte de Club LA NACION y disfrutar más beneficios como estos, asociate acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION