Antes de conocer a Diana, el príncipe Carlos tuvo una breve relación romántica con Sarah Spencer, hermana mayor de la princesa. Ella fue quien los presentó y cambió sus vidas para siempre

Si había una persona que el príncipe Carlos no esperaba que fuera a cambiar su vida para siempre era Lady Sarah Spencer, con quien salió en 1977. Disfrutaron, incluso, de un breve noviazgo: él con 28 años y ella con 22, llegaron a viajar juntos a la estación de esquí suiza Klosters.

Todo iba bien hasta que Sarah arruinó sus posibilidades cuando habló con James Whittaker. En una conversación con el periodista de The Mirror, dijo que no estaba enamorada del príncipe, que no se casaría con él tanto si fuera el rey de Inglaterra como un recolector de basura. Lo que nadie imaginó es el dato revelador que aparece en la última temporada de The Crown, la serie de Netflix que retrata la historia de la corona británica.

Carlos visita Althorp, la residencia de los Spencer para buscar a Sarah y, mientras la espera, supuestamente aparece Diana disfrazada de un personaje de la obra Sueño de una noche de verano. En realidad, su primera interacción no fue tan ideal, según The Guardian y The Independent: Sarah le presentó su hermana al príncipe en una de sus visitas. "Soy Cupido", le dijo a The Guardian en su momento. Un artículo del Daily Times cuenta que fueron en grupo a cazar faisanes y que allí la futura pareja intercambió algunas primeras palabras.

Por esa época, Carlos era famoso por su película en continuado de romances casuales. Tanto es así que los medios llamaban a sus novias "los ángeles de Charlie". Sarah fue solo una más entre las docenas de chicas que salieron con él durante los años setenta en su intento de olvidar a Camilla Parker Bowles. Pero, alentado por su fallecido tío Dickie, cuando el heredero conoció a Diana decidió que era la adecuada para ser la futura reina de Inglaterra.

Las noticias siguieron la vida de Diana y Carlos, pero Sarah continuó siendo parte clave de la historia de la familia real. Después de salir con el príncipe, se casó con Neil McCorquodale en 1980 y todavía hoy, después de 40 años, siguen juntos. La pareja tiene tres hijos: Emily, George y Celia.

La vida de Sarah quedó en la oscuridad hasta la trágica muerte de Lady Di, cuando ella voló a Francia junto con Carlos y Lady Jane Fellowes, la otra hermana de la princesa a buscar el cuerpo.

Sarah leyó en el funeral y unos meses después se convirtió en presidenta de Diana, Princess of Wales Memorial Fund, una organización benéfica dedicada a continuar el trabajo solidario de su hermana, que dejó de funcionar en 2012. El fondo, que aún recibía dinero de los donantes a través de la Royal Foundation, se dividió más tarde entre el príncipe William y el príncipe Harry para sus respectivas organizaciones.

Mientras ocupó ese rol, y también después, Sarah se mantuvo cerca de sus sobrinos y asistió a los dos casamientos. "Harry siempre se ha mantenido en estrecho contacto con los Spencer y todos han recibido invitaciones a la boda", dijo una fuente a Vanity Fair.

Además, Sarah estuvo presente en el bautismo de Archie Mountbatten-Windsor, hijo del príncipe Harry y Meghan Markle. Según E!, Diana a menudo se refería al príncipe Harry como "mi pequeño Spencer" debido a su "sorprendente parecido con su tía Sarah".