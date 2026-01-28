Qué hacer en Mar del Plata un día de lluvia

Mar del Plata es mucho más que sus kilómetros de costa: es una metrópolis que late con fuerza propia incluso cuando las nubes cubren el sol.

Un día de lluvia en La Feliz no significa perder una jornada de vacaciones, sino la oportunidad de descubrir su impresionante oferta cultural y recreativa. La ciudad es lo suficientemente grande y diversa como para ofrecer refugio y entretenimiento a todo tipo de público, desde familias con niños pequeños hasta parejas que buscan una salida sofisticada.

En Mar del Plata hay infinitas opciones para los días de mal tiempo Mauro Rizzi

Cuando el agua gana protagonismo, el ritmo marplatense se traslada de la playa hacia sus centros culturales y comerciales. Es el momento en que la arquitectura de la ciudad, sus museos y su vibrante gastronomía de puerto se vuelven los protagonistas.

Lejos de ser un inconveniente, estos días permiten conocer la identidad histórica y cultural de la ciudad, esa que va mucho más allá de las carpas y las sombrillas y que la consagra como el destino turístico número uno de la Argentina.

A continuación, los mejores planes para disfrutar de Mar del Plata bajo la lluvia:

1 Cultura y arte contemporáneo

Para quienes buscan escapar del agua sin renunciar a las vistas marinas, el Museo MAR es una parada obligatoria. Con su emblemático lobo marino de alfajores y sus salas de techos altísimos, ofrece exhibiciones de vanguardia en un entorno arquitectónico fascinante.

Por otro lado, la Villa Victoria Ocampo, con su estructura de hierro y madera traída de Inglaterra, ofrece un viaje en el tiempo hacia la época dorada de la literatura argentina, permitiendo recorrer sus habitaciones y jardines bajo una luz melancólica y encantadora.

Villa Victoria Estrella Herrera

2 Entretenimiento familiar y paseos comerciales

Las familias encuentran en Mar del Plata un abanico de centros comerciales que parecen diseñados para estas ocasiones.

El shopping Paseo Aldrey, emplazado en el edificio de la antigua terminal, combina cine, locales de diseño y espacios gastronómicos en un entorno histórico recuperado.

Si el plan es más tradicional, las salas de juegos y el clásico Casino Central ofrecen una atmósfera única de entretenimiento que es parte del ADN de la ciudad desde hace décadas.

La visita al Casino de Mar del Plata es una opción para los días de lluvia Mauro V. Rizzi

3 Gastronomía y sabores del puerto

Un día gris es la excusa perfecta para dirigirse hacia el centro comercial del Puerto. Disfrutar de una cazuela de mariscos o una parrillada de pescados frescos es el ritual gastronómico por excelencia cuando baja la temperatura. Al caer la tarde, la atención se desplaza hacia la zona de la calle Güemes o la calle Olavarría, donde las cervecerías artesanales y las casas de té ofrecen refugio con ambientes calefaccionados, música en vivo y una oferta de pastelería que es orgullo local.

Las terrazas gastronómicas en zona Güemes, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

4 Recomendaciones para el turista

Consultar la cartelera teatral: Los teatros de la zona céntrica suelen adelantar funciones o sumar espectáculos infantiles en días de mal tiempo.

Los teatros de la zona céntrica suelen adelantar funciones o sumar espectáculos infantiles en días de mal tiempo. Visitar el Aquarium: Muchas de sus áreas son cubiertas y ofrecen una experiencia educativa y entretenida para los más chicos sin mojarse.

Muchas de sus áreas son cubiertas y ofrecen una experiencia educativa y entretenida para los más chicos sin mojarse. Recorrer la zona de Sierra de los Padres: A pocos kilómetros, ofrece un entorno de montaña y centros comerciales de madera que son ideales para un café frente a la chimenea.

En definitiva, la lluvia en Mar del Plata es solo un cambio de escenario. La ciudad demuestra su capacidad de ser el destino más completo de la costa cuando el sol se toma un descanso. La clave está en dejarse llevar por el movimiento de la ciudad, disfrutar de un buen espectáculo y entender que las vacaciones también se viven intensamente lejos de la orilla del mar.